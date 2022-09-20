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    Смольный и Союз реставраторов открыли набор на обучение волонтеров по мониторингу памятников деревянной архитектуры

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    Комитет по охране памятников Петербурга совместно с Союзом реставраторов и городским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) открыл набор на обучение волонтеров по мониторингу состояния деревянных объектов культурного наследия. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба КГИОП.

    Программа рассчитана на 20 человек и стартует с 26 сентября, завершится 10 октября. Участникам курса предстоит прослушать цикл лекций по сохранению памятников, получить навыки по выявлению объектов культурного наследия, необходимые знания о проведении мониторинга деревянных памятников.

    После теории участники пройдут практическую часть обучения: самостоятельно проведут мониторинг и оценку памятников архитектуры, составят акты технического состояния, потренируются писать отчёты о проделанной работе и делать фотофиксацию.

    Заявки принимаются до 25 сентября. Претенденту необходимо подтвердить готовность весь период обучения находиться в Петербурге без отъездов и отпусков, иметь в своем распоряжении смартфон с Интернетом, соцсети, навыки фотографирования и работы с компьютером. Анкеты претендентам необходимо направить через сайт Dobro.ru. Отбор пройдет на конкурсной основе.

    Проект «Волонтёрский кампус по сохранению и изучению памятников деревянной архитектуры Санкт‑Петербурга (3 сезон)» реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках программы «Волонтёры культуры» федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

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