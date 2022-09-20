Смольный и Союз реставраторов открыли набор на обучение волонтеров по мониторингу памятников деревянной архитектуры

Комитет по охране памятников Петербурга совместно с Союзом реставраторов и городским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) открыл набор на обучение волонтеров по мониторингу состояния деревянных объектов культурного наследия. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба КГИОП.



Программа рассчитана на 20 человек и стартует с 26 сентября, завершится 10 октября. Участникам курса предстоит прослушать цикл лекций по сохранению памятников, получить навыки по выявлению объектов культурного наследия, необходимые знания о проведении мониторинга деревянных памятников.