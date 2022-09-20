«Ъ»: Россияне стали чаще скупать недвижимость в Таиланде

Таиланд вошёл в число наиболее востребованных стран для покупки недвижимости среди россиян. Рост спроса вырос в несколько раз, причём почти половину объектов люди приобретают для собственного проживания.
Так, с января по август спрос россиян на покупку недвижимости в Таиланде увеличился в четыре раза год к году. Об этом 20 сентября сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные Prian.ru.
По данным аналитиков, королевство в 2022 году впервые вошло в топ-10 наиболее востребованных стран для приобретения недвижимости среди граждан России, год назад государство было на 20-й позиции.
Как отмечают в Intermark Real Estate, россияне — на втором месте по числу купленных иностранцами квартир и апартаментов в Таиланде. Тогда как на первом — китайцы.
При этом если до пандемии около 85% сделок в королевстве заключали с инвестиционными целями, а оставшиеся приходились на варианты для собственного проживания, то сейчас доли запросов сравнялись.
По мнению собеседников издания, рост интереса к Таиланду связан с закрытием для отдыха и инвестиций европейских стран. Кроме того, транзакции проходят спокойно, так как королевство не было включено в список «недружественных» стран.
Цены на недвижимость в Таиланде пока что относительно доступны — стоимость меблированной студии площадью 30–35 кв. м в туристическом районе Пхукета начинается от $ 110 тыс. (6,62 млн руб.), а частные виллы с двумя спальнями стоят от $ 200 тыс. (12,03 млн руб.).