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    «Ъ»: Россияне стали чаще скупать недвижимость в Таиланде

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    Таиланд вошёл в число наиболее востребованных стран для покупки недвижимости среди россиян. Рост спроса вырос в несколько раз, причём почти половину объектов люди приобретают для собственного проживания.

    Так, с января по август спрос россиян на покупку недвижимости в Таиланде увеличился в четыре раза год к году. Об этом 20 сентября сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные Prian.ru.

    По данным аналитиков, королевство в 2022 году впервые вошло в топ-10 наиболее востребованных стран для приобретения недвижимости среди граждан России, год назад государство было на 20-й позиции.

    Как отмечают в Intermark Real Estate, россияне — на втором месте по числу купленных иностранцами квартир и апартаментов в Таиланде. Тогда как на первом — китайцы.

    При этом если до пандемии около 85% сделок в королевстве заключали с инвестиционными целями, а оставшиеся приходились на варианты для собственного проживания, то сейчас доли запросов сравнялись.

    По мнению собеседников издания, рост интереса к Таиланду связан с закрытием для отдыха и инвестиций европейских стран. Кроме того, транзакции проходят спокойно, так как королевство не было включено в список «недружественных» стран.

    Цены на недвижимость в Таиланде пока что относительно доступны — стоимость меблированной студии площадью 30–35 кв. м в туристическом районе Пхукета начинается от $ 110 тыс. (6,62 млн руб.), а частные виллы с двумя спальнями стоят от $ 200 тыс. (12,03 млн руб.).

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