«Ъ»: Россияне стали чаще скупать недвижимость в Таиланде

Таиланд вошёл в число наиболее востребованных стран для покупки недвижимости среди россиян. Рост спроса вырос в несколько раз, причём почти половину объектов люди приобретают для собственного проживания.



Так, с января по август спрос россиян на покупку недвижимости в Таиланде увеличился в четыре раза год к году. Об этом 20 сентября сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные Prian.ru.

По данным аналитиков, королевство в 2022 году впервые вошло в топ-10 наиболее востребованных стран для приобретения недвижимости среди граждан России, год назад государство было на 20-й позиции.