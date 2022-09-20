Петербуржцы несут цветы к граффити с Сергеем Бодровым в день 20-летия с момента трагедии в Кармадонском ущелье

Двадцать лет прошло с момента гибели режиссера и актера Сергея Бодрова-младшего и ста человек из съемочной группы фильма «Связной» в ущелье в Северной Осетии. В Петербурге их память почтили у граффити у Александро-Невской лавры.
С утра 20 сентября к изображению из фильма «Брат» горожане несут цветы, конфеты и свечи, передает корреспондент «Фонтанки». Некоторые делают фото на фоне граффити.
Катастрофический сход ледника Колка произошел в 2002 году. Масса из снега, льда и камней, двигавшаяся по ущелью со скоростью свыше 100 километров в час, прошла 37 километров. В результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон. Часть съемочной бригады