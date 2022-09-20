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    Петербуржцы несут цветы к граффити с Сергеем Бодровым в день 20-летия с момента трагедии в Кармадонском ущелье

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    Двадцать лет прошло с момента гибели режиссера и актера Сергея Бодрова-младшего и ста человек из съемочной группы фильма «Связной» в ущелье в Северной Осетии. В Петербурге их память почтили у граффити у Александро-Невской лавры.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    С утра 20 сентября к изображению из фильма «Брат» горожане несут цветы, конфеты и свечи, передает корреспондент «Фонтанки». Некоторые делают фото на фоне граффити.

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    Катастрофический сход ледника Колка произошел в 2002 году. Масса из снега, льда и камней, двигавшаяся по ущелью со скоростью свыше 100 километров в час, прошла 37 километров. В результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон. Часть съемочной бригады Сергея Бодрова-младшего, осуществлявшего натурные съемки фильма «Связной», пропала без вести вместе с режиссером. Большинство из пропавших были из Петербурга.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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