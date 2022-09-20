Подготовлены поправки о мародерстве в военное время и о сдаче в плен

Депутаты Государственной думы РФ подготовили поправки в Уголовный кодекс страны об ответственности за мародёрство в период военного времени. Документ предусматривает до 15 лет лишения свободы. Могут появиться и нормы о добровольной сдаче в плен.



Кроме «мобилизации» в статью 63 предлагается ввести понятия «военное время», «военное положение». В действующей версии указаны «условия вооруженного конфликта и военных действий».



В документе, по данным РИА Новости, прописаны следующие нормы. Изъятие чужого имущества, в том числе убитых или раненых, а также гражданского населения, наказывается лишением свободы на срок до шести лет. Мародёрство с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой его применения, — на срок до 10 лет. При этом то же деяние, совершённое организованной группой и в особо крупном размере, а также с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего — на срок от восьми до пятнадцати лет.