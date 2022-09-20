    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, с-з

    754мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.17eur60.04
    ТЕМА ДНЯ

    Новые правила мобилизации

    Закон о мобилизацииДемарш ПугачевойМиллиарды на самокатахОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Подготовлены поправки о мародерстве в военное время и о сдаче в плен

    7150
    46 комментариев

    Депутаты Государственной думы РФ подготовили поправки в Уголовный кодекс страны об ответственности за мародёрство в период военного времени. Документ предусматривает до 15 лет лишения свободы. Могут появиться и нормы о добровольной сдаче в плен.

    Кроме «мобилизации» в статью 63 предлагается ввести понятия «военное время», «военное положение». В действующей версии указаны «условия вооруженного конфликта и военных действий».

    В документе, по данным РИА Новости, прописаны следующие нормы. Изъятие чужого имущества, в том числе убитых или раненых, а также гражданского населения, наказывается лишением свободы на срок до шести лет. Мародёрство с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой его применения, — на срок до 10 лет. При этом то же деяние, совершённое организованной группой и в особо крупном размере, а также с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего — на срок от восьми до пятнадцати лет.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 46

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    46
    close