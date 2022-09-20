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    Ведущий специалист петербургского атомного НИИ отдала телефонным мошенникам 9 млн рублей

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    Полиция Петроградского района ищет злоумышленников, которые стали миллионерами, оставив ни с чем научного сотрудника петербургского НИИ.

    В полицию 73-летняя ведущий специалист атомного НИИ обратилась накануне около десяти вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 сентября. По предварительной информации, она сообщила, что первый звонок на её мобильный телефон от неизвестного, представившегося сотрудником Центробанка, поступил 8 сентября. Женщину смогли убедить в том, что кто-то пытается снять с её счетов деньги и средства срочно нужно перевести на безопасный счет.

    В течение недели женщина сняла все свои накопления из разных банков в размере 9,6 млн рублей. И перевела их на указанные звонившими счета.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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