В маршрутке, обнявшей столб в Саратове, пострадали 18 человек

В результате аварии с маршруткой в Саратове травмы получили 18 человек — это число выросло за последние часы. Среди них трое несовершеннолетних.
ДТП произошло вечером 19 сентября на Политехнической улице, микроавтобус
В больницу попали 17 человек. Это 53-летний водитель, трое мужчин (58, 25 и 19 лет), 10 женщин в возрасте от 24 до 65 лет, три девушки (две 16-летние и одна 17-летняя). 57-летнюю женщину после оказания медпомощи отпустили домой.
Региональные прокуратура и СУ СК начали проверки. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления подготовить доклад.