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    В маршрутке, обнявшей столб в Саратове, пострадали 18 человек

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    В результате аварии с маршруткой в Саратове травмы получили 18 человек — это число выросло за последние часы. Среди них трое несовершеннолетних.

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    ДТП произошло вечером 19 сентября на Политехнической улице, микроавтобус № 57 на скорости врезался в столб. Изначально сообщалось об 11 пострадавших, затем о 14, потом прокуратура дала информацию о 15. Рано утром 20 сентября официальный представитель регионального управления МВД Анастасия Захарова рассказала, что число пострадавших выросло до 18, передаёт «СарИнформ».

    В больницу попали 17 человек. Это 53-летний водитель, трое мужчин (58, 25 и 19 лет), 10 женщин в возрасте от 24 до 65 лет, три девушки (две 16-летние и одна 17-летняя). 57-летнюю женщину после оказания медпомощи отпустили домой.

    Региональные прокуратура и СУ СК начали проверки. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления подготовить доклад.

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