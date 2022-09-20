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    Вылился, пока вы спали. У циклона осталось немного дождя для Петербурга

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    Фото: Дорожный комитет Ленинградской области
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    Циклон продолжает портить нам погоду, но плюс в том, что большая часть осадков уже вылилась на Петербург ночью.

    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 сентября ожидается облачная погода, днём местами кратковременный дождь. Воздух прогреется до 11–13 градусов.

    «Сегодня Северная столица будет ощущать влияние тыловой части циклона, центр которого уходит на территорию Архангельской области. Его стараниями в регионе ожидается преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные дожди. <...> Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы», — рассказывает в своём телеграм-канале ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    В среду, по его словам, среди облаков будет выглядывать солнце, но небольшие дожди ещё возможны. Температура почти не изменится.

    Скриншот с www.meteo.nw.ru
    Скриншот с www.meteo.nw.ru
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Дорожный комитет Ленинградской области
    Скриншот с www.meteo.nw.ru
    Скриншот с www.meteo.nw.ru

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