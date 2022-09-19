Производитель масла «Олейна» продает бизнес в России

Агропромышленная компания Bunge (торговые марки «Олейна», Ideal) продаст свой бизнес по переработке масличных семян в России, следует из пресс-релиза компании, который 19 сентября приводит РИА Новости.
«Bunge сегодня объявила о том, что она согласилась продать свой бизнес по переработке масличных культур в России Карену Ванецяну, контролирующему акционеру Exoil Group. Продажа включает в себя завод по переработке подсолнечника в Воронеже. Завершение продажи зависит от обычных условий закрытия, включая одобрение регулирующих органов», — говорится в заявлении компании.
В пресс-релизе исполнительный директор Bunge Грег Хекман (Greg Heckman) благодарит команду компании за то, что она продолжала «поставлять необходимые продукты питания и корма в этих сложных условиях», а также выражает уверенность в том, что под руководством Ванецяна, обладающего двадцатипятилетним опытом в агропромышленном бизнесе, команда продолжит удовлетворять потребности покупателей.