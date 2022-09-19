Беготня среди дворов. На видео попало, что было перед массовым избиением мужчины на площади Ленина

К месту избиения мужчины на площади Ленина агрессоры, судя по всему, очень спешили. Видео с места событий оказалось в распоряжении «Фонтанки» 19 сентября.



На кадрах видно, как несколько мужчин о чем-то переговариваются, а затем активно бегают по дворам.