Беготня среди дворов. На видео попало, что было перед массовым избиением мужчины на площади Ленина

К месту избиения мужчины на площади Ленина агрессоры, судя по всему, очень спешили. Видео с места событий оказалось в распоряжении «Фонтанки» 19 сентября.
На кадрах видно, как несколько мужчин о чем-то переговариваются, а затем активно бегают по дворам.
«Фонтанка.ру»
Как писала «Фонтанка», конфликт произошел накануне на улице Комсомола. По предварительной информации, к 32-летнему мужчине подошли пятеро или шестеро мужчин и начали избивать. Он смог убежать от них, но нападавшие догнали его у дома 5 по Финляндскому проспекту.
Отмечалось, что нападавшие несколько раз выстрелили, но не попали в свою жертву. Мужчину увезли в больницу. Примечательно, что он был несколько раз судим: за кражу, грабеж и в последний раз за мошенничество.
Подробнее о возможных причинах конфликта читайте в нашем материале.