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    Номера не то, чем кажутся. Нетрезвый гость Петербурга с «маской президента» глушил сигнал и прятал в машине интересное

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    Сотрудникам ДПС Приморского района пришлось столкнуться с очень скрытным водителем, покусившимся на электросамокат. Он пытался спрятать номера автомобиля, а какое-то время назад, вероятно, и лицо — под «маской президента».

    Дорожный инспектор.

    О необычной встрече у дома 7 по Комендантскому проспекту, случившейся в пятом часу утра, 19 сентября рассказывает «Дорожный инспектор». Полицейские проверили номера «Лады Ларгус» и обнаружили, что принадлежат они на самом деле снятой с учета «Шкоде Фабия». Машину остановили, и легким движением руки номера превратились в другие — они держались поверх основных на канцелярской скрепке.

    На подмогу вызвали следственно-оперативную группу. В машине оказался склад неожиданных вещей: кикшеринговый электросамокат, глушитель GPS-сигнала, револьвер и маска, напоминающая известного человека. Все добро хранилось под пассажирскими сиденьями, а глушитель был прикреплен к автомобильному аккумулятору.

    Водитель от освидетельствования отказался, но, судя по всему, был весьма нетрезв. По предварительным данным, это 60-летний мужчина с пропиской в Белгородской области, который находится под подпиской о невыезде по делу о самоуправстве.

    Герой уже получил административные протоколы об управлении машиной с подложными номерами и об отказе от освидетельствования. К этому могут добавиться уголовные дела о незаконном хранении оружия и о краже — мужчина сам признался, что пытался стащить самокат.

    «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области.

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