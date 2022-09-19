Номера не то, чем кажутся. Нетрезвый гость Петербурга с «маской президента» глушил сигнал и прятал в машине интересное

Сотрудникам ДПС Приморского района пришлось столкнуться с очень скрытным водителем, покусившимся на электросамокат. Он пытался спрятать номера автомобиля, а какое-то время назад, вероятно, и лицо — под «маской президента».

О необычной встрече у дома 7 по Комендантскому проспекту, случившейся в пятом часу утра, 19 сентября рассказывает « Дорожный инспектор ». Полицейские проверили номера «Лады Ларгус» и обнаружили, что принадлежат они на самом деле снятой с учета «Шкоде Фабия». Машину остановили, и легким движением руки номера превратились в другие — они держались поверх основных на канцелярской скрепке.

На подмогу вызвали следственно-оперативную группу. В машине оказался склад неожиданных вещей: кикшеринговый электросамокат, глушитель GPS-сигнала, револьвер и маска, напоминающая известного человека. Все добро хранилось под пассажирскими сиденьями, а глушитель был прикреплен к автомобильному аккумулятору.



Водитель от освидетельствования отказался, но, судя по всему, был весьма нетрезв. По предварительным данным, это 60-летний мужчина с пропиской в Белгородской области, который находится под подпиской о невыезде по делу о самоуправстве.

