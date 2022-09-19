В Великобритании простились с Елизаветой II. Она ушла из жизни 8 сентября. Правление Елизаветы II продлилось 70 лет. В последний путь ее провожали близкие и подданные. На службу были приглашены 2000 персон. К арке Веллингтона гроб доставила траурная процессия. Лафет тянули моряки — по давней традиции. За ними следовали Карл III, дети и внуки королевы. Затем гроб погрузили на катафалк, чтобы доставить в Виндзорский замок и захоронить в Мемориальной часовне.
Видео: Прощание с королевой
19 сентября 2022, 21:35
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