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    Видео: Прощание с королевой

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    9 комментариев

    В Великобритании простились с Елизаветой II. Она ушла из жизни 8 сентября. Правление Елизаветы II продлилось 70 лет. В последний путь ее провожали близкие и подданные. На службу были приглашены 2000 персон. К арке Веллингтона гроб доставила траурная процессия. Лафет тянули моряки — по давней традиции. За ними следовали Карл III, дети и внуки королевы. Затем гроб погрузили на катафалк, чтобы доставить в Виндзорский замок и захоронить в Мемориальной часовне.

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