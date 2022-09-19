    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 9

    3 м/с, сев

    744мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd60.17eur60.04
    Банановый кризисДемарш ПугачевойРПЦ как юрлицоОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    В Уфе полицейские сдали приемщикам макулатуры 2000 уголовных дел

    2330
    8 комментариев

    Две тысячи уголовных дел пытались вывезти в качестве макулатуры из России в Казахстан. Выяснилось, что сторонники вторичной переработки служат в МВД Башкирии, а несут службу в полиции Уфы. Теперь все трое могут быть уволены.

    Как сообщили Ufa1.RU в пресс-службе республиканского МВД, нарушение допустил один из руководителей следственного подразделения отдела полиции № 3. По предварительной информации, он подготовил акты об уничтожении и передал материалы уголовных дел для уничтожения не уполномоченным на это сотрудникам тылового подразделения отдела.

    При этом руководитель не обеспечил участие должностных лиц, которые должны были сверить материалы дел и зафиксировать само уничтожение. Сотрудники тылового подразделения утилизировали дела, сдав их в пункт приема макулатуры.

    В пресс-службе добавили, что по окончании проверки все трое сотрудников будут уволены и понесут наказание.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close