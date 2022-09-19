В Уфе полицейские сдали приемщикам макулатуры 2000 уголовных дел

Две тысячи уголовных дел пытались вывезти в качестве макулатуры из России в Казахстан. Выяснилось, что сторонники вторичной переработки служат в МВД Башкирии, а несут службу в полиции Уфы. Теперь все трое могут быть уволены.



Как сообщили Ufa1.RU в пресс-службе республиканского МВД, нарушение допустил один из руководителей следственного подразделения отдела полиции № 3. По предварительной информации, он подготовил акты об уничтожении и передал материалы уголовных дел для уничтожения не уполномоченным на это сотрудникам тылового подразделения отдела.

