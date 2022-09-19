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    Вербицкая, Кнорозов, тренер Путина. Кому в Петербурге установят мемориальные таблички

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    В Санкт-Петербурге установят новые мемориальные таблички в честь восьми выдающихся деятелей, сообщает 19 сентября пресс-служба правительства города.

    Вот чью память решили увековечить:

    • историк, лингвист, переводчик и основатель советской школы майянистики Юрий Кнорозов;
    • президент СПбГУ и почётный гражданин Петербурга Людмила Вербицкая;
    • правовед и декан юридического факультета ЛГУ Николай Алексеев;
    • историк Владимир Мавродин;
    • заслуженный тренер России Анатолий Рахлин (был тренером по дзюдо, в том числе президента Владимира Путина);
    • хирург, один из основателей трансфузиологии в СССР Эрик Гессе;
    • Герой России, подводник-гидронавт Денис Опарин;
    • начальник трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома во время блокады Ленинграда, автор книги «Фронтовой трамвай» Михаил Сорока.

    Решение было одобрено Советом по мемориальным доскам при правительстве Петербурга.

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