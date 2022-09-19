Вербицкая, Кнорозов, тренер Путина. Кому в Петербурге установят мемориальные таблички

В Санкт-Петербурге установят новые мемориальные таблички в честь восьми выдающихся деятелей, сообщает 19 сентября пресс-служба правительства города.
Вот чью память решили увековечить:
- историк, лингвист, переводчик и основатель советской школы майянистики Юрий Кнорозов;
- президент СПбГУ и почётный гражданин Петербурга Людмила Вербицкая;
- правовед и декан юридического факультета ЛГУ Николай Алексеев;
- историк Владимир Мавродин;
- заслуженный тренер России Анатолий Рахлин (был тренером по дзюдо, в том числе президента Владимира Путина);
- хирург, один из основателей трансфузиологии в СССР Эрик Гессе;
- Герой России, подводник-гидронавт Денис Опарин;
- начальник трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома во время блокады Ленинграда, автор книги «Фронтовой трамвай» Михаил Сорока.
Решение было одобрено Советом по мемориальным доскам при правительстве Петербурга.