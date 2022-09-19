Российского туриста задержали в Турции за убийство родителей в отеле

Гражданина России задержали в турецкой Анталье по подозрению в убийстве своих родителей. Все произошло в пятизвездочном отеле.



Как сообщает 19 сентября агентство DHA, мужчина отдыхал с родителями и после ссоры напал на них с молотком, происходящее он снимал на видео. Отец погиб на месте, а мать получила серьезные ранения, ее увезли в больницу, но спасти женщину не удалось.



Предполагаемый преступник после содеянного снял ролик, где во всем признался. Его задержали на городских улицах и доставили в жандармерию.

