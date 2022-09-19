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    Российского туриста задержали в Турции за убийство родителей в отеле

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    Гражданина России задержали в турецкой Анталье по подозрению в убийстве своих родителей. Все произошло в пятизвездочном отеле.

    Как сообщает 19 сентября агентство DHA, мужчина отдыхал с родителями и после ссоры напал на них с молотком, происходящее он снимал на видео. Отец погиб на месте, а мать получила серьезные ранения, ее увезли в больницу, но спасти женщину не удалось.

    Предполагаемый преступник после содеянного снял ролик, где во всем признался. Его задержали на городских улицах и доставили в жандармерию.

    Издание отмечает, что мужчина, вероятно, имеет психическое расстройство. Также в сообщении сказано, что он уже имел похожий опыт: около 15 лет назад ударил своего знакомого в России молотком по голове.

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