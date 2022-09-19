В Красноярском крае 12-летний подросток случайно застрелил приятеля и попытался спрятать тело

Тело 14-летнего подростка с огнестрельным ранением головы обнаружили в лесу Канского района Красноярского края. Выяснилось, что мальчик погиб от пули своего младшего товарища, который побоялся рассказать о ЧП взрослым и даже попытался спрятать тело. Подробности сообщает краевой Следственный комитет 19 сентября.



Следствие полагает, что предполагаемому виновнику гибели подростка 12 лет. По предварительной информации, мальчик приехал отдыхать к дедушке с бабушкой и без спроса взял ключи от сейфа с ружьем и патронами. Прихватив оружие, он в компании 14-летнего приятеля пошел в лес. Там в результате неосторожного обращения с ружьем ребенок выстрелил второму в лицо. От полученных травм подросток скончался на месте происшествия.