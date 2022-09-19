С Останкинской телебашни из-за сильного ветра не могут спуститься около 50 человек

В Москве пятьдесят человек, в том числе две группы школьников, оказались заблокированы на вершине Останкинской башни из-за сильного ветра 19 сентября. Лифты заблокированы из-за непогоды.



Гости коротают время на смотровой площадке на высоте 337 метров, пишет MSK1. Лифты на башне автоматически отключаются при скорости ветра выше 19 м/c. А сегодня порывы достигают 22 м/с.



В самом Останкино ситуацию характеризуют как штатную.

