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    С Останкинской телебашни из-за сильного ветра не могут спуститься около 50 человек

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    В Москве пятьдесят человек, в том числе две группы школьников, оказались заблокированы на вершине Останкинской башни из-за сильного ветра 19 сентября. Лифты заблокированы из-за непогоды.

    Гости коротают время на смотровой площадке на высоте 337 метров, пишет MSK1. Лифты на башне автоматически отключаются при скорости ветра выше 19 м/c. А сегодня порывы достигают 22 м/с.

    В самом Останкино ситуацию характеризуют как штатную.

    Синоптики Гидрометцентра России сообщили, что сильный ветер в Москве сохранится до конца дня. Также непогода ожидается завтра.

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