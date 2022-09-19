Рабочие нашли схрон боеприпасов за гаражами на Передовиков

Рабочие, убиравшие территорию в районе гаражного кооператива на улице Передовиков в Петербурге, наткнулись на схрон боеприпасов. Бдительные мужчины позвонили в полицию, а уже оттуда информация дошла до ГУ Росгвардии по городу и области, сообщили 19 сентября в ведомстве.
Находка была сделана в минувшую пятницу. На место выезжала группа разминирования ОМОН «Бастион» ГУ Росгвардии. Из 15 боеприпасов потенциально опасными были 4 артиллерийских снаряда 76 мм и минометная мина 82 мм. Остальное на поверку оказалось пустыми ржавыми корпусами. Целые боеприпасы были вывезены на спецполигон в Ленобласти для уничтожения.