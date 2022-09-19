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    Рабочие нашли схрон боеприпасов за гаражами на Передовиков

    2031
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    Рабочие, убиравшие территорию в районе гаражного кооператива на улице Передовиков в Петербурге, наткнулись на схрон боеприпасов. Бдительные мужчины позвонили в полицию, а уже оттуда информация дошла до ГУ Росгвардии по городу и области, сообщили 19 сентября в ведомстве.

    Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
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    Находка была сделана в минувшую пятницу. На место выезжала группа разминирования ОМОН «Бастион» ГУ Росгвардии. Из 15 боеприпасов потенциально опасными были 4 артиллерийских снаряда 76 мм и минометная мина 82 мм. Остальное на поверку оказалось пустыми ржавыми корпусами. Целые боеприпасы были вывезены на спецполигон в Ленобласти для уничтожения.

    Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

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