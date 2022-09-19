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    COVID-19

    Российская «Р-фарм» поставила на паузу производство вакцины AstraZeneca для экспорта

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    Российская фармкомпания «Р-фарм» приостановила производство на экспорт вакцины AstraZeneca против коронавируса. Об этом 19 сентября сообщает ТАСС, ссылаясь на гендиректора компании Василия Игнатьева.

    «Сейчас нет спроса (в мире. — Прим. ред.) на ковидные вакцины. Производилась, когда был спрос», — заявил собеседник агентства.

    Напомним, в сентябре 2021 года стало известно, что «Р-фарм» начала изготавливать вакцину AstraZeneca для экспорта, она получила название «Р-кови». В марте 2022-го компания подала заявку на регистрацию лекарства, но на данный момент она не зарегистрирована в России.

    В первой середине сентября гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 близится к завершению. Мир, по его словам, никогда ещё не был в таком хорошем положении, чтобы победить её.

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