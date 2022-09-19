Это не мышь, это плесень. Производитель рассказал, что выросло в пюре «ФрутоНяня» из ЯНАО

Компания «Прогресс», производящая детское питание под брендом «ФрутоНяня», прокомментировала 19 сентября инцидент с фруктовым пюре, купленным жительницей ЯНАО. Напомним, женщина, вскрыв упаковку, увидела внутри мышь.
«На видео, представленном в вашем издании, можно увидеть разрастание плесени внутри упаковки, которое могло произойти вследствие нарушения ее герметичности в результате повреждения на этапах транспортировки и/или реализации», — заявили в пресс-службе компании-производителя.
Также в «Прогрессе» добавили, что им не удалось связаться с автором видео для выяснения обстоятельств. На «горячую линию» потребительница якобы не обращалась.
Производитель заверил, что их детское питание производится на современном оборудовании, а закрытый технологический процесс исключает попадание посторонних элементов в продукт.