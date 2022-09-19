Горящий внедорожник пролетел на крыше мимо поста ДПС в Бурятии и попал на камеру

Видео: «ПРИВЕТ С КОЛЕС|Улан-Удэ|03»

В Бурятии нетрезвый водитель устроил зрелищное ДТП прямо у поста ГИБДД. Машина перевернулась, загорелась и несколько метров проехала по дороге на крыше.

В ночь на 18 сентября водитель автомобиля Toyota, следуя в пьяном виде по дороге «Иркутск — Чита», не справился с управлением в районе пункта весового контроля в селе Сотниково и врезался в препятствие. Об этом сообщает 19 сентября РИА Новости со ссылкой на Управление ГИБДД Республики Бурятии. От удара машина опрокинулась на крышу и загорелась. На записи с камеры наблюдения видно, как автомобиль после ДТП, уже лежа на крыше, пролетает еще приличное расстояние вперед.