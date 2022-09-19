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    Горящий внедорожник пролетел на крыше мимо поста ДПС в Бурятии и попал на камеру

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    В Бурятии нетрезвый водитель устроил зрелищное ДТП прямо у поста ГИБДД. Машина перевернулась, загорелась и несколько метров проехала по дороге на крыше.

    В ночь на 18 сентября водитель автомобиля Toyota, следуя в пьяном виде по дороге «Иркутск — Чита», не справился с управлением в районе пункта весового контроля в селе Сотниково и врезался в препятствие. Об этом сообщает 19 сентября РИА Новости со ссылкой на Управление ГИБДД Республики Бурятии. От удара машина опрокинулась на крышу и загорелась. На записи с камеры наблюдения видно, как автомобиль после ДТП, уже лежа на крыше, пролетает еще приличное расстояние вперед.

    Находившиеся рядом сотрудники ГИБДД помогли водителю выбраться из горящей «Тойоты» и принялись ее тушить. Автомобилист не пострадал, позже на него составили административные материалы за «пьяную» езду.

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