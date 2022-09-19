Командир самолета, летевшего из Новокузнецка в Петербург, скончался ещё до оказания медпомощи

Пилот авиакомпании «Икар», которому стало плохо во время рейса из Новокузнецка в Петербург, скончался до оказания медпомощи. Реаниматологи ждали в аэропорту Омска, где второй пилот экстренно посадил самолёт.



«Реанимационная бригада скорой медицинской помощи прибыла в аэропорт за 10 минут до посадки самолета. Бригада констатировала смерть пилота до оказания медицинской помощи», — сообщили «Интерфаксу» в региональном Минздраве 19 сентября.

