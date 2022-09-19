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    Командир самолета, летевшего из Новокузнецка в Петербург, скончался ещё до оказания медпомощи

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    Пилот авиакомпании «Икар», которому стало плохо во время рейса из Новокузнецка в Петербург, скончался до оказания медпомощи. Реаниматологи ждали в аэропорту Омска, где второй пилот экстренно посадил самолёт.

    «Реанимационная бригада скорой медицинской помощи прибыла в аэропорт за 10 минут до посадки самолета. Бригада констатировала смерть пилота до оказания медицинской помощи», — сообщили «Интерфаксу» в региональном Минздраве 19 сентября.

    По факту смерти командира воздушного судна проверку проводит Омский следственный отдел на транспорте, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

    Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

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