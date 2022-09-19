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    Припаркованный Ford полыхал в опасной близости от пятой точки соседа на Одоевского

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    «Мегаполис»

    На Васильевском острове утро 19 сентября началось слишком горячо. Пожарным пришлось тушить превратившийся в факел автомобиль.

    В 8:11 дежурному поступил сигнал о пожаре у дома 6 по Уральской улице, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Петербурга. На улице Одоевского загорелся припаркованный Ford, уточняют очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». На видео видно, как полыхает передняя часть автомобиля и огонь пылает в опасной близости от припаркованной впереди машины.

    «Мегаполис»

    Пожар ликвидировали в 8:25. «Форд» сгорел, сведений о пострадавших в МЧС не поступало.

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