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    Боевые действия на Украине

    Мэр Донецка сообщил о 13 погибших в результате обстрела, среди них двое детей

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    Больше 10 человек погибли в результате обстрела Куйбышевского района Донецка. Об этом 19 сентября сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

    По его словам, в понедельник в 12:15 и 12:23 (время московское) по району со стороны Украины было выпущено 9 снарядов калибром 155 мм, взрывы звучали на площади Бакинских Комиссаров. Жертвами стали 13 мирных жителей.

    В разговоре с каналом «Россия 24» мэр уточнил, что среди погибших, по предварительным данным, двое детей.

    Кроме того, повреждения получили автомобили и жилые дома. По словам Кулемзина, продолжается обстрел Киевского района Донецка.

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