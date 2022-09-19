Петербургские конники стали призёрами чемпионатов России. Судьи даже необычно дополнили протоколы

Виктория Куцобина на лошади Голден Дрим вошла в тройку победителей в Абсолютном первенстве на Личном чемпионате страны по выездке в Подмосковье, а Лидия Юдина на Кроу — на главных соревнованиях России по троеборью, проходивших в Свердловской области. Они взяли две «бронзы», сообщает 19 сентября «Фонтанке» пресс-служба Федерации конного спорта Санкт-Петербурга.
По словам тренера Юлии Принцевой, специально для этих соревнований было подготовлено новое выступление Виктории Куцобиной. Оно впечатлило судей, некоторые даже написали прямо в протоколах «Спасибо!».
Лидия Юдина и Кроу на кроссе показали один из лучших результатов, несмотря на то что впервые проходили 6-километровую дистанцию. «Норму времени выбрали, Кроу был бодр. Летели среди берёз. Повезло с погодой без дождя», — поделилась впечатлениями Лидия.