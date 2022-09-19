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    Петербургская полиция разбирается в обстоятельствах детской драки на Юнтоловском проспекте

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    Девятилетний мальчик пострадал на детской площадке в Приморском районе Петербурга. Сейчас полиция разбирается, кто нанес ребенку увечья — ровесники или взрослые.

    По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне вечером из больницы поступила телефонограмма о госпитализации девятилетнего школьника. Мальчик приехал в медучреждение с ушибами и ссадинами. По предварительной информации, травмы были получены во время конфликта на детской площадке у дома 51 по Юнтоловскому проспекту.

    По информации «Фонтанки», сперва драку начали дети, а потом к конфликту подключилась одна из мам. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

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