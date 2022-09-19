Петербургская полиция разбирается в обстоятельствах детской драки на Юнтоловском проспекте

Девятилетний мальчик пострадал на детской площадке в Приморском районе Петербурга. Сейчас полиция разбирается, кто нанес ребенку увечья — ровесники или взрослые.
По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне вечером из больницы поступила телефонограмма о госпитализации девятилетнего школьника. Мальчик приехал в медучреждение с ушибами и ссадинами. По предварительной информации, травмы были получены во время конфликта на детской площадке у дома 51 по Юнтоловскому проспекту.
По информации «Фонтанки», сперва драку начали дети, а потом к конфликту подключилась одна из мам. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.