На Парнасе в 2024 году откроется одна из крупнейших школ города на 1750 учеников

В Выборгском районе на Парнасе началось строительство одной из самых больших городских школ — на 1750 учеников и 60 классов. Как сообщают в компании «Главстрой Санкт-Петербург», сдать ее в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2024 года.

Четырехэтажное здание появится в квартале, ограниченном улицами Заречная, Шишкина, Федора Абрамова и Толубеевским проездом.

Для начальных, средних и старших классов в школе предусмотрены раздельные учебные блоки, а у блока для учеников с первого по четвертый класс будет отдельный вход.



Для учеников школы создадут лингафонные и мультимедийные кабинеты, два актовых зала, шахматный и компьютерный классы, библиотеку с читальным залом, рекреационные зоны. Кроме того, здесь запроектировано пять спортзалов — для гимнастики и хореографии, фитнеса и аэробики, еще два больших спортзала и зона с тренажерами.

Помимо уроков дети смогут посещать два бассейна — один размером 25 на 11 м для учеников основной и средней школы, другой размером 10 на 6 м — для младшего школьного возраста.

На территории школы, расположенной в ЖК «Северная долина», будет футбольное поле, площадка для волейбола и баскетбола, места для прыжков в высоту и в длину, три круговые беговые дорожки, а также зона для бега на дистанции до 100 м.

