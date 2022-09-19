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    На Парнасе в 2024 году откроется одна из крупнейших школ города на 1750 учеников

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    В Выборгском районе на Парнасе началось строительство одной из самых больших городских школ — на 1750 учеников и 60 классов. Как сообщают в компании «Главстрой Санкт-Петербург», сдать ее в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2024 года.

    Четырехэтажное здание появится в квартале, ограниченном улицами Заречная, Шишкина, Федора Абрамова и Толубеевским проездом.

    Для начальных, средних и старших классов в школе предусмотрены раздельные учебные блоки, а у блока для учеников с первого по четвертый класс будет отдельный вход.

    Для учеников школы создадут лингафонные и мультимедийные кабинеты, два актовых зала, шахматный и компьютерный классы, библиотеку с читальным залом, рекреационные зоны. Кроме того, здесь запроектировано пять спортзалов — для гимнастики и хореографии, фитнеса и аэробики, еще два больших спортзала и зона с тренажерами.

    Помимо уроков дети смогут посещать два бассейна — один размером 25 на 11 м для учеников основной и средней школы, другой размером 10 на 6 м — для младшего школьного возраста.

    На территории школы, расположенной в ЖК «Северная долина», будет футбольное поле, площадка для волейбола и баскетбола, места для прыжков в высоту и в длину, три круговые беговые дорожки, а также зона для бега на дистанции до 100 м.

    Основатель компании «Главстрой Санкт-Петербург», промышленник Олег Дерипаска стал основоположником идеи комплексного развития территории с акцентом на социальные объекты. За годы работы компания построила пять школ и восемь детских садов, все образовательные объекты возведены по индивидуальным проектам и поддерживаются компанией после передачи городу. Кроме того, в школах в «Северной долине» и «Юнтолово» открыты IT-пространства для обучения школьников профессиям будущего, такие как «Техноспейс». Также детям доступны специальные программы обучения в рамках работы с вузами.

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