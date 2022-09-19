Женщина, упавшая на пути станции метро «Гражданский проспект», находится на грани жизни и смерти

Пострадавшая после падения на пути станции «Гражданский проспект» 40-летняя женщина находится в реанимации. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 сентября. Состояние петербурженки остается крайне тяжелым, врачи не дают никаких прогнозов.



По данным «Фонтанки», женщина получила многочисленные травмы внутренних органов, конечностей и головы. Кроме того, пострадавшая лишилась руки.



Падение накануне стало причиной остановки движения поездов на первой линии Петербургского метрополитена. 40-летней женщине оторвало руку, в крайне тяжелом состоянии петербурженка была доставлена в больницу №3 на Вавиловых.

