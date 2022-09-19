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    Женщина, упавшая на пути станции метро «Гражданский проспект», находится на грани жизни и смерти

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    Пострадавшая после падения на пути станции «Гражданский проспект» 40-летняя женщина находится в реанимации. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 сентября. Состояние петербурженки остается крайне тяжелым, врачи не дают никаких прогнозов.

    По данным «Фонтанки», женщина получила многочисленные травмы внутренних органов, конечностей и головы. Кроме того, пострадавшая лишилась руки.

    Падение накануне стало причиной остановки движения поездов на первой линии Петербургского метрополитена. 40-летней женщине оторвало руку, в крайне тяжелом состоянии петербурженка была доставлена в больницу №3 на Вавиловых.

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