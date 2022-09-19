Президент США заявил, что пандемия COVID-19 подошла к концу

По мнению президента США Джо Байдена, пандемия COVID-19 подошла к концу, однако у страны всё ещё есть «проблема» с ковидом. Об этом он заявил 19 сентября во время интервью телеканалу CBS.



«У нас всё ещё есть проблема с коронавирусом. Мы всё еще много работаем над этим, но пандемия закончилась. Если вы заметили, никто не носит маски и, кажется, все в довольно хорошей форме», — сказал он.



Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 близится к завершению. Мир, по его словам, никогда ещё не был в таком хорошем положении, чтобы победить её.

