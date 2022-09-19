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    На Алтае ВАЗ уместили на крыше «Ниссана». Сделал это ребёнок

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    Необычное ДТП произошло рано утром в Горно-Алтайске, столице Республики Алтай. «Лада» «припарковалась» на крыше иномарки. Ещё одна интересная деталь — сотворил это 14-летний мальчик.

    Фото: Виктор Самойлов/Gorno-Altaisk.info
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    Как сообщает портал Gorno-Altaisk.info, около 6:45 на улице Пушкина подросток, ехавший на ВАЗ-21124, не справился с управлением, машина слетела с дороги и приземлилась на стоящий у забора Nissan Serena. Подростка доставили в Республиканскую детскую больницу, но госпитализация ему не потребовалась.

    Как выяснилось, водитель был нетрезв. Освидетельствование показало 0,455 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха при допустимой норме 0,16 мг/л. Полицейские направили материалы в комиссию по делам несовершеннолетних. Родителей подростка могут привлечь по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

    Фото: Виктор Самойлов/Gorno-Altaisk.info

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