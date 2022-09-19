На Алтае ВАЗ уместили на крыше «Ниссана». Сделал это ребёнок

Необычное ДТП произошло рано утром в Горно-Алтайске, столице Республики Алтай. «Лада» «припарковалась» на крыше иномарки. Ещё одна интересная деталь — сотворил это 14-летний мальчик.
Как сообщает портал Gorno-Altaisk.info, около 6:45 на улице Пушкина подросток, ехавший на ВАЗ-21124, не справился с управлением, машина слетела с дороги и приземлилась на стоящий у забора Nissan Serena. Подростка доставили в Республиканскую детскую больницу, но госпитализация ему не потребовалась.
Как выяснилось, водитель был нетрезв. Освидетельствование показало 0,455 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха при допустимой норме 0,16 мг/л. Полицейские направили материалы в комиссию по делам несовершеннолетних. Родителей подростка могут привлечь по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).