Закон парных случаев: в Петербурге и Ставрополе на одноименных улицах сбили детей с разницей в полтора часа

В Красногвардейском районе Петербурга вечером 18 сентября под колесами автомобиля пострадал ребенок. А примерно полтора часа спустя сбили девочку на одноименной улице в Ставрополе.
В 19:09 у дома 37 по улице Маршала Тухачевского 41-летний гражданин Узбекистана, управляя автомобилем Daewoo Nexia, принадлежащим 34-летнему мужчине, сбил 10-летнего мальчика, стало известно «Фонтанке» 19 сентября. Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода. Ребенок переходил проезжую часть без сопровождения родителей. В результате его госпитализировали в состоянии средней тяжести. ГИБДД ведет проверку по факту ДТП. Водитель за 2022 год за нарушения ПДД не привлекался.
Второе ДТП произошло около 20:30 на улице Тухачевского в Ставрополе. По предварительным данным, 57-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2109, при повороте не пропустил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу вместе с матерью, и сбил ее, сообщает ГИБДД Ставрополья. В результате ребенка увезли в больницу с тяжелыми травмами, мать девочки не пострадала — она шла позади. Водитель машины злостным нарушителем не является, в момент наезда мужчина был трезв. По факту ДТП ведется проверка.