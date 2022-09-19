Генсек ООН назвал визовые ограничения для россиян плохой идеей

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает визовые ограничения против россиян в Европе «не очень хорошей идеей» и надеется, что они будут сняты после завершения военной спецоперации на Украине. Об этом он заявил РИА Новости в интервью, опубликованном 19 сентября.

Он отметил, что некоторые граждане России хотели бы покинуть страну в свете украинских событий. «Так что это, вероятно, не очень хорошая идея — не давать им приехать», — добавил он.



Он напомнил, что с февраля «отношения между Евросоюзом и РФ ухудшились по многим аспектам».



«И, очевидно, я надеюсь, что по окончании войны все эти ситуации исчезнут», — сказал Гутерриш.

Он также сообщил, что Всемирная продовольственная программа может доставить в бедные страны 300 тысяч тонн российских удобрений, находящихся в европейских портах. И призвал обеспечить свободный экспорт российских удобрений через европейские территории.

«Если Россия захочет бесплатно предоставить удобрения развивающимся странам, я думаю, Всемирная продовольственная программа сможет осуществить это желание», — отметил генсек ООН.



Говоря о возможности провести переговоры между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, Гутерриш предположил, что это пока далёкая перспектива — шансы на достижение мирных договоренностей между Киевом и Москвой пока минимальны.

«Потому что я вижу, что обе стороны по-прежнему привержены [своим целям]. Мы слышали, что президент Путин заявлял, что операция будет продолжаться, пока ее цели не будут достигнуты. И слышали президента Зеленского о том, что он намеревается освободить все части своей страны, находящиеся под контролем России. Так что это очевидно — мы далеки от момента, когда оба президента могут встретиться», — заключил Гутерриш (цитата по радио «Спутник»).

