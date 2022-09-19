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    Генсек ООН назвал визовые ограничения для россиян плохой идеей

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    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает визовые ограничения против россиян в Европе «не очень хорошей идеей» и надеется, что они будут сняты после завершения военной спецоперации на Украине. Об этом он заявил РИА Новости в интервью, опубликованном 19 сентября.

    Он отметил, что некоторые граждане России хотели бы покинуть страну в свете украинских событий. «Так что это, вероятно, не очень хорошая идея — не давать им приехать», — добавил он.

    Он напомнил, что с февраля «отношения между Евросоюзом и РФ ухудшились по многим аспектам».

    «И, очевидно, я надеюсь, что по окончании войны все эти ситуации исчезнут», — сказал Гутерриш.

    Он также сообщил, что Всемирная продовольственная программа может доставить в бедные страны 300 тысяч тонн российских удобрений, находящихся в европейских портах. И призвал обеспечить свободный экспорт российских удобрений через европейские территории.

    «Если Россия захочет бесплатно предоставить удобрения развивающимся странам, я думаю, Всемирная продовольственная программа сможет осуществить это желание», — отметил генсек ООН.

    Говоря о возможности провести переговоры между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, Гутерриш предположил, что это пока далёкая перспектива — шансы на достижение мирных договоренностей между Киевом и Москвой пока минимальны.

    «Потому что я вижу, что обе стороны по-прежнему привержены [своим целям]. Мы слышали, что президент Путин заявлял, что операция будет продолжаться, пока ее цели не будут достигнуты. И слышали президента Зеленского о том, что он намеревается освободить все части своей страны, находящиеся под контролем России. Так что это очевидно — мы далеки от момента, когда оба президента могут встретиться», — заключил Гутерриш (цитата по радио «Спутник»).

    Он подтвердил готовность предоставить свои «добрые услуги» для содействия таким переговорам.

    «Я думаю, было бы важным создать условия для достижения мира в соответствии с Уставом ООН, с международным правом, но если рассуждать реалистично, я думаю, мы все еще далеки от этой возможности и, вероятно, будет сложным провести прямые переговоры между двумя президентами», — предположил Гутерриш.

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