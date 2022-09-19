Дорожная ссора на улице Солдата Корзуна закончилась поножовщиной и тройной госпитализацией

Вечерний конфликт на улице Солдата Корзуна в Кировском районе Петербурга перерос в настоящую поножовщину. В ночь на 19 сентября в больнице оказались двое мужчин и одна женщина. Для розыска нападавшего полиция ввела план «Перехват».



«Мы возвращались из ресторана, на тротуар выехал водитель такси, наших мужей оскорбил. Итог — порезал женщину и двоих ребят. На данный момент двое в реанимации», — рассказала женщина, видевшая всё своими глазами.

