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    Дорожная ссора на улице Солдата Корзуна закончилась поножовщиной и тройной госпитализацией

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    Вечерний конфликт на улице Солдата Корзуна в Кировском районе Петербурга перерос в настоящую поножовщину. В ночь на 19 сентября в больнице оказались двое мужчин и одна женщина. Для розыска нападавшего полиция ввела план «Перехват».

    «Мы возвращались из ресторана, на тротуар выехал водитель такси, наших мужей оскорбил. Итог — порезал женщину и двоих ребят. На данный момент двое в реанимации», — рассказала женщина, видевшая всё своими глазами.

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    По данным «Фонтанки», мужчины были госпитализированы в состоянии средней тяжести, их жизням ничего не угрожает. Потерпевшую женщину после оказания медпомощи отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

    Водителя «Камри» оперативно задержали на месте происшествия. За рулем сидел 38-летний мужчина, у которого изъяли нож и пневматический пистолет с 20 пулями. Подозреваемого доставили в отдел, где на него составили административные протоколы по статьям о нарушении правил остановки и мелком хулиганстве. Товарищ помещен в камеру, машина — на автостоянку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Фото:
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