Невролог с 60-летним стажем попалась на удочку мошенников, сидящих в центре Петербурга

Врач Первого меда стала жертвой мошенников. 76-летнего невролога заманили на Большую Конюшенную улицу, 29, обещая прибавку к пенсии. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 19 сентября.
Известному в Петербурге доктору накануне позвонила незнакомка и представилась сотрудницей центра соцзащиты. Девушка сообщила, что петербурженке нужно пересчитать пенсию. Для этого необходимо прийти в офис на Большой Конюшенной. Когда женщина пришла в контору, с ней работал мужчина, представившийся юристом. Правда, полное имя, которое он назвал, принадлежит городскому психологу. «Юрист» за свои услуги попросил 164 тысячи рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.