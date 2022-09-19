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    У специалиста контейнерного отдела в Петербурге украли предметы роскоши и старины

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    Пока житель Невского района Петербурга находился в отъезде, в его квартире на Искровском проспекте потрудился вор. Из жилья исчезли дорогие сердцу собственника предметы. Подробности ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стали известны 19 сентября.

    Накануне в полицию обратился 41-летний специалист контейнерного отдела одной из транспортных компаний. Он заявил, что кто-то с 10 по 11 сентября был в его квартире на 5-м этаже. С собой незваный гость унес позолоченные часы за 3 тысячи евро, ювелирные украшения, серебряный гребень, пять серебряных ложек, деревянный киот от иконы XIX века и 63 тысячи рублей наличными. Общий материальный ущерб составил 1 700 000 рублей.

    Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

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