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    Из-за утечки аммиака в Новосибирске отравились 8 человек

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    На Новосибирском хладокомбинате, расположенном на улице Сибиряков-Гвардейцев, утром 19 сентября случилась утечка аммиака. Об этом сообщает NGS.

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    Работают экстренные службы. По данным МЧС, из помещений эвакуированы 300 человек. Восьмерым понадобилась помощь врачей из-за отравления — они обратились в медицинское учреждение. Троих доставили в больницы.

    Инцидент произошёл на втором этаже предприятия. Сотрудники сами перекрыли трубу.

    ОАО «Новосибхолод» (ОАО «Новосибирский Хладокомбинат») основано в 2009 году, основной вид деятельности — выпуск мороженого.

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