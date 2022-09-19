Из-за утечки аммиака в Новосибирске отравились 8 человек

На Новосибирском хладокомбинате, расположенном на улице Сибиряков-Гвардейцев, утром 19 сентября случилась утечка аммиака. Об этом сообщает NGS.
Работают экстренные службы. По данным МЧС, из помещений эвакуированы 300 человек. Восьмерым понадобилась помощь врачей из-за отравления — они обратились в медицинское учреждение. Троих доставили в больницы.
Инцидент произошёл на втором этаже предприятия. Сотрудники сами перекрыли трубу.
ОАО «Новосибхолод» (ОАО «Новосибирский Хладокомбинат») основано в 2009 году, основной вид деятельности — выпуск мороженого.