В Кремле промолчали на просьбу Пугачевой признать ее иноагентом: новости вокруг СВО за 19 сентября

Вопрос о заявлении Пугачевой задали сегодня официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову Фото: kremlin.ru / РИА Новости Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 19 сентября.

Въезд в Прибалтику и Польшу закрыт 19 сентября вступил в силу запрет на въезд в Эстонию, Литву, Латвию и Польшу россиянам с шенгенскими визами, выданными любой из стран ЕС. Об этом в начале сентября объявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

— Ночью с 18 на 19 сентября начнет действовать запрет на въезд в Эстонию через шенгенскую внешнюю границу для граждан России, независимо от того, какая страна выдала шенгенскую визу. Не приезжайте в Эстонию, вам здесь не рады, — сообщил Урмас Рейнсалу.

Тогда же глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич объявил о том, что страны Прибалтики ограничат въезд россиян на свою территорию через границы России и Белоруссии. Исключения сделают лишь для водителей фур, дипломатов, а также тех, кто въезжает на территорию Прибалтики по семейным и гуманитарным причинам.



Академ за участие в спецоперации (но не для всех) Председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев предложил гарантировать академический отпуск студентам за участие в спецоперации. По словам депутата, соответствующие письма уже направлены в Минпросвещения и Минобразования. Предоставить право академического отпуска за участие в СВО предлагают студентам-заочникам. — В специальной военной операции принимают участие и студенты, которым предстоит государственная итоговая аттестация, — заявил Артем Метелев. — Однако с весны 2022 года предоставление академических отпусков военнослужащим приостановлено, что ограничивает их в правах на получение профессионального и высшего образования в заочной форме. Нам необходимо обеспечить им гарантию получения образования и дать возможность сдать экзамены по возвращению домой. Сейчас бойцы отстаивают интересы Родины, но скоро они вернутся, и многие выберут мирную работу и учебу. И никаких барьеров тут быть не должно, мы обязаны создать все условия для военнослужащих, продолжать расширять меры поддержки.



В Кремле не стали комментировать просьбу Пугачевой объявить ее иноагентом Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать пост Аллы Пугачевой с просьбой объявить ее иноагентом. На вопрос о том, нужно ли принимать какие-то меры по этому поводу, он заявил, что не считает вопрос «относящимся к Кремлю». Ранее Алла Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом. Ранее в этот список попал ее муж Максим Галкин (внесен в реестр физлиц-иноагентов). — Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова, — написала певица.



Алкоголь — на параллельный импорт Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что решение о параллельном импорте алкоголя в Россию могут принять до конца сентября. Такой срок, по его словам, нужен для того, чтобы торговые сети успели закупиться к праздникам. — Если это будет к Новому году, то это уже бесполезное включение. Потому что они не успеют даже закупиться, — пояснил Денис Мантуров, добавив, что его ведомство занимает нейтральную позицию в этом вопросе. Минпромторг решил предложить включить алкоголь в список параллельного импорта в минувшую пятницу. В мае в ведомстве говорили, что не будут вносить в перечень алкоголь и табак, поскольку правообладателя такой продукции сложно идентифицировать и это приведет к росту контрафакта. В проекте Минпромторга упоминаются такие бренды как Jim Beam, Jagermeister, Aperol, Bombay Sapphire, Befeater, Chivas, Bell’s, Hennessy, Jack Daniel’s и другие.

Также Денис Мантуров отметил, что специального обозначения для ввезенных в Россию по параллельному импорту товаров не планируется, также в перечень не планируется включать продукты питания. Ранее мы подробно рассказывали о том, как будет работать параллельный импорт в России и какие товары включены в перечень. «Разговоры о важном» обязательны для школьников В Минпросвещения РФ заявили о том, что новые уроки «Разговоры о важном» являются частью образовательной программы, которую школьники обязаны посещать.

— В соответствии с ФГОС общего образования внеурочная деятельность является частью образовательных программ. Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к урокам и выполнять задания, данные учителем в рамках образовательной программы, — пояснили в ведомстве.

О запуске новых уроков стало известно в июне — занятия проходят еженедельно во всех школах России, учеников знакомят с общественно-политической жизнью страны. Наибольшее внимание родителей и общественности уроки привлекли из-за занятия, запланированного на 12 сентября и посвященного патриотизму и любви к Родине — среди прочего в сценарии был блок о спецоперации российских Вооруженных сил на территории Украины. Ранее мы рассказывали о том, откуда взялись «Разговоры о важном» и нужны ли они вообще.