«Рейли» идёт на нас с юга. В Петербурге ждут сильные дожди с порывистым ветром

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 сентября ожидается облачная, ночью с прояснениями погода, днём дождь, местами сильный. Ветер умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха составит 11–13 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы.



«Сегодня Северная столица окажется на северной периферии активного, приближающегося с юга циклона, которому немецкие метеорологи дали имя «Рейли». Он постепенно закроет небо плотными облаками, после полудня принесёт дожди, которые местами, преимущественно на востоке территории, будут сильными», — поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

