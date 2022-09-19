«Рейли» идёт на нас с юга. В Петербурге ждут сильные дожди с порывистым ветром

Новая неделя в Петербурге начинается пасмурно. Плотные облака закрыли солнце.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 сентября ожидается облачная, ночью с прояснениями погода, днём дождь, местами сильный. Ветер умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха составит 11–13 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы.
«Сегодня Северная столица окажется на северной периферии активного, приближающегося с юга циклона, которому немецкие метеорологи дали имя «Рейли». Он постепенно закроет небо плотными облаками, после полудня принесёт дожди, которые местами, преимущественно на востоке территории, будут сильными», — поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Это обычная погода для 19 сентября в Петербурге. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, от 5 до 16 градусов в течение суток. Самое холодное 19 сентября выдалось в 1968 году, минус 1 днём, а самое тёплое — в 2001 году, плюс 22, напоминает «Яндекс».
В ночь на вторник, по прогнозу СЗ УГМС, дождь местами будет сильным, днём — кратковременным. Солнце может выглянуть в среду, но дожди тоже вероятны. Температура в ближайшие пару дней существенно не изменится.