Инсульт помолодел: как петербургские врачи спасают жизни юных пациентов

Врачи городской больницы Петербурга № 26 спасли студентку факультета хореографии после инсульта. Ей провели сложную операцию и удалили тромб, который закрыл один из сосудов, питающих головной мозг. Медики рассказали «Фонтанке» о «золотых» часах, «инсульте пробуждения» и главных признаках опасного состояния — их важно знать каждому.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Инсульт в 19 лет

Меньше месяца назад в Региональный сосудистый центр 26-й больницы с нарушением мозгового кровообращения попала 19-летняя Анастасия Бредаржинская. Инсульт у нее случился вечером, когда девушка была дома. При этом никаких предпосылок к развитию болезни она не заметила.



«Я была в душе, и вдруг почувствовала, что у меня не работает рука, а потом отказала и нога. Я села на край ванны, буквально упала, ничего не понимая», — говорит Анастасия.

В 26-й больнице девушку сразу же прооперировали. Мама Насти рассказала, что ей и ее мужу тоже стало плохо — так что пока одни врачи спасали дочь, другие оказали ее родителям медицинскую помощь.

Закупорка кровеносного сосуда тромбом (тромбоэмболия) очень опасна: если человеку вовремя не помочь, он может погибнуть. С большой вероятностью она может возникнуть у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе с аритмией и гипертонией, атеросклерозом, а также с сахарным диабетом, повышенной свертываемостью крови. Дополнительные значимые факторы риска — курение, избыточный вес, недостаток физической нагрузки, употребление алкоголя. Тромб может перекрыть любую артерию или вену. Если поражена артерия, питающая головной мозг, развивается ишемический инсульт.

Своевременная тромбоэкстракция (удаление тромба из артерии) и молодой организм сделали свое дело: пациентка осталась жива и сейчас проходит курс реабилитации в 40-й больнице. Дело непростое, ведь занятия на тренажерах порой мучительны. Но оно того стоит — врачи говорят, что шансы на полное восстановление у девушки очень высоки. Для Насти особенно важно вновь научиться хорошо владеть телом, ведь танцы — ее страсть с детства. Она учится на хореографа, и инсульт мог поставить крест на мечте. Но врачи надеются спасти будущее юной петербурженки.



6 «золотых» часов инсульта



Тромб обязательно нужно удалить, восстановив кровообращение. Как объясняет заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Сергей Шендеров, от того, насколько быстро и грамотно сделают операцию, зависит качество жизни пациента. Если успеть в первые шесть часов после появления признаков инсульта, шансы на восстановление будут максимально высокими, вплоть до полного исчезновения симптомов.



Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения 26-й больницы Сергей Шендеров Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Симптомы инсульта, о которых нужно знать всем:



внезапная слабость в руке или ноге, онемение руки или ноги, губы или половины лица,

неожиданное нарушение речи или ее понимания,

внезапная потеря равновесия, головокружение, нарушение глотания

острая головная боль без какой-либо очевидной причины или после тяжелого стресса, физического перенапряжения. Насте, конечно, повезло. По словам Сергея Шендерова, если при ишемическом инсульте вовремя не провести тромбоэкстракцию, человек может погибнуть или остаться глубоким инвалидом с параличами.

«По данным Минздрава, мы выполняем успешных операций по удалению тромбов больше, чем любая другая больница страны», — с гордостью отмечает Сергей Шендеров. В 2020 году врачи 26-й больницы провели 183 тромбоэкстракции, в 2021 году — 187, то есть фактически по операции каждые два дня. Статистика 2022 года еще не собрана, но уже понятно, что она тоже будет впечатляющей.

В 26-й больнице проводят в среднем по операции каждые два дня Фото: «Фонтанка.ру» Во время операций за состоянием пациента следят по мониторам Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербург — на обучение

Опыт столь велик, что на базе стационара стали проводить обучение для коллег из других регионов. За ценной практической информацией и навыками приезжают издалека — даже с Дальнего Востока! На сосудистой модели врачи 26-й больницы демонстрируют, как правильно удалять тромбы, и делятся наработками, которые позволяют проводить операцию быстрее и эффективнее.



«Это чисто технические моменты: как прихватить тромб, с какой стороны в каком случае лучше к нему подобраться, — поясняет заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения. — К нам приезжают на обучение целыми группами — невролог, эндоваскулярный хирург и реаниматолог, — чтобы потом на месте выстроить и отработать полный цикл работы. Мы рассказываем, как у нас отлажена вся цепочка от момента поступления пациента в стационар до его перевода на реабилитацию».

В петербургский стационар приезжают коллеги из других регионов, чтобы научиться эффективно удалять тромбы Фото: «Фонтанка.ру» Врачи 26-й больницы делятся с коллегами своими наработками, показывая, как и с какой стороны лучше прихватывать тромб для его удаления Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Качественная своевременная диагностика ишемического инсульта, подчеркивает медик, очень важна. Так же, как и проведенная операция. И, конечно, успех лечения зависит от слаженной командной работы неврологов, реаниматологов, хирургов и других специалистов.

По наблюдениям Сергея Шендерова, среднее количество ишемических инсультов не выросло — их просто лучше диагностируют. При этом заболевание стало моложе: теперь ему подвержены не только пожилые люди. Отчасти это связано с коронавирусной инфекцией, при которой тромбозы возникают как осложнения.

В январе этого года реабилитацию после ишемического инсульта в Петербурге проходила совсем юная пациентка — ей всего 7 лет. Кроме того, стало больше так называемых «инсультов пробуждения», когда человек просыпается — а у него внезапно отказала рука или нога, затруднена речь.

«В таком случае не нужно дожидаться, что состояние стабилизируется само. Необходимо срочно вызывать скорую помощь. К сожалению, в этой ситуации время работает против человека», — предупреждает Сергей Шендеров.

