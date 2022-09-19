Контроль рисков: ученые научились прогнозировать развитие осложнений на сердце

Российские биохимики совершили открытие. Оно позволяет снизить риски развития осложнений после операций на сердце. По статистике, от них страдает каждый пятый пациент. Методика основана на анализе крови, точнее, на исследовании конкретного маркера — тропонина. Своевременное изучение его уровня в динамике поможет врачам выделить пациентов высокого риска послеоперационных осложнений и оказать помощь вовремя.

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Универсальный маркер



Взаимосвязь уровня сердечного тропонина (регуляторный глобулярный белок сердечной мышцы, специфический маркер повреждения миокарда — прим. ред.) с рисками развития осложнений после плановых операций на сердце обнаружила команда ученых из НМИЦ им. В. А. Алмазова и Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта. Оба этих учреждения входят в научный кластер «Трансляционная медицина», который возглавляет почетный гражданин Санкт-Петербурга, генеральный директор Центра им. В. А. Алмазова академик РАН Евгений Владимирович Шляхто. Открытие вызвало большой интерес в научном сообществе. Патент на изобретение Российской Федерации, подтверждающий приоритет отечественных ученых, получен этими научно-образовательными учреждениями в конце 2021 года.



Биохимики и специалисты лабораторной медицины установили: соотношение между уровнями этого маркера в крови у пациента, если измерить его дважды в строго определенные часы, четко дает понять, насколько сильно сердце пострадало во время операции и насколько высоки риски послеоперационных осложнений.

«В Центре им. В. А. Алмазова мы выбрали несколько групп пациентов, перенесших операции на сердце разного типа с использованием искусственного кровообращения. У них брали кровь каждые несколько часов на протяжении двух суток, — рассказывает заведующий кафедрой биохимии НГУ им. П. Ф. Лесгафта, профессор кафедры лабораторной медицины и генетики НМИЦ им. В. А. Алмазова, д. м. н. Владимир Дорофейков. — Анализировали результаты операций, развитие или отсутствие осложнений, состояние больных, данные десятков видов лабораторных исследований. Все пациенты в каждой группе были примерно одного возраста и пола, операции им проводили одинакового типа. В результате анализа большого массива данных выбрали наиболее удачные точки забора крови для выполнения анализа на сердечный тропонин».

Чем сложнее была проведенная кардиохирургическая операция, тем выше риски развития осложнений Поделиться Поделиться





Проведенные научные исследования позволили разработать новый показатель, который петербургские ученые назвали «индексом повреждения миокарда». Результаты опубликовали в ведущих научных журналах, доложили на всероссийских и международных конференциях.

«Мы поделились нашими разработками с коллегами в рамках российских конгрессов, чтобы они могли тоже развивать это направление», — говорит Владимир Дорофейков. Важно, что новая методика оценки состояния миокарда дает возможность прогнозировать риск на ранних сроках после операций, не дожидаясь развития осложнений.



Дело в том, что осложнения после операций на сердце появляются, по статистике, примерно в 20% случаев. Это часто. Некоторые из них можно выявить инструментальными дорогостоящими методами, доступными ведущим мировым клиникам, — к их числу относится и Центр им. В. А. Алмазова. Так, можно обнаружить некроз (гибель) даже очень небольших участков сердца — двух- или трехграммовых. Но после кардиохирургических операций возникают и другие проблемы, которые могут не проявляться сразу, а главное — начинаться бессимптомно.



Вес сердца зависит от массы тела и роста человека, от уровня его физической активности. Но в среднем этот орган у взрослого человека весит 300 граммов.

Кто в группе риска?

Отчасти, отмечает Владимир Дорофейков, можно ориентироваться на степень технической сложности операции, которую выполнили пациенту. У человека, которому сердце отключали совсем ненадолго, риски развития осложнений существенно ниже, чем у того, кто провел на операционном столе с аппаратом искусственного кровообращения несколько часов.



«Чаще всего после вмешательств возникает сердечная недостаточность, состояние, при котором сердце плохо перекачивает кровь, или нарушения сердечного ритма — их причина в том, что в предсердиях или желудочках недостаточно хорошо передаются электрические сигналы», — рассказывает Владимир Дорофейков. И добавляет, что существует еще один вид осложнений, который может развиться после операции, — острый инфаркт миокарда. Диагностика послеоперационного инфаркта — всегда сложная задача для врача-клинициста, так как после плановой операции на сердце все пациенты жалуются на боли, кардиограмма часто бывает неинформативной. Вот здесь и поможет новый метод, разработанный учеными из Санкт-Петербурга.

Один из авторов методики профессор Владимир Дорофейков Поделиться Поделиться





Если врачи смогут выявлять больных с высокими рисками развития осложнений, то будут успевать вовремя реагировать и предотвращать их. Так что своевременно проведенные анализы крови помогут избежать осложнений, а иногда и сохранить жизнь пациентам. Что еще важно — новая методика показывает хорошие результаты вне зависимости от того, какое именно кардиохирургическое вмешательство проводили: аортокоронарное шунтирование, операцию на клапанах или применяли инновационные методики, увеличивающие устойчивость сердца к дефициту кислорода (прекондиционирование миокарда).

Хирургам приходится оперировать порой и молодых людей с ишемической болезнью Поделиться Поделиться





Среди предпосылок сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются основной причиной смерти в нашей стране, лидирует атеросклероз, вызывающий ишемическую болезнь сердца. Поэтому операции на сердце сегодня — совсем не редкость. По оценке профессора Дорофейкова, раньше с таким диагнозом в больницы попадали люди в основном старше 50–60 лет, а теперь и 40-летние. Среди главных причин данной ситуации биохимик называет хронический стресс, депрессии, неправильное питание и сахарный диабет. А также чрезмерные физические нагрузки — они тоже должны быть правильно организованы, чтобы не нанести вреда, особенно в спорте высших достижений.

Пока методика определения «индекса повреждения миокарда» в кардиохирургических клиниках широко не используется. Исследования продолжаются. Сотрудники Центра им. В. А. Алмазова и Университета им. П. Ф. Лесгафта продолжают изучать эффективность динамического определения тропонина и других инновационных анализов крови. Ученые уверены в том, что современные анализы крови помогут как кардиологам, так и спортивным врачам, тренерам наших сборных команд — ведь в конечном итоге каждое изобретение призвано улучшать жизнь людей.

