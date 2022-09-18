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    Движение на первой линии петербургского метро восстановлено. Пассажирку увезла скорая

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    Движение на части первой линии петербургской подземки восстановлено после ЧП на станции «Гражданский проспект».

    Как сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен» 18 сентября, с 22:31 поезда снова ходят на участке от станции «Гражданский Проспект» до станции «Девяткино». Они пытаются вернуть интервалы движения к норме.

    Пассажирку, которой на вид около 40 лет, передали в руки медиков скорой.

    Как ранее писала «Фонтанка», пассажирка остановила движение на первой линии петербургского метро, некоторые станции закрыли на вход.

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