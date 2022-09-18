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    ТАСС: Физик Сергеев может снять свою кандидатуру с выборов главы РАН

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    Нынешний глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, возглавляющий учреждение с 2017 года, может снять свою кандидатуру с выборов 19 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в окружении ученого.


    «Александр Михайлович планирует завтра в ходе общего собрания, посвященного выборам нового главы РАН, заявить о снятии своей кандидатуры с голосования», — рассказал собеседник агентства.

    Другой источник утверждает, что глава РАН принял решение снять свою кандидатуру в течение последних двух дней.

    Президиум РАН в июле утвердил список кандидат на пост председателя академии. В нем: Александр Сергеев, академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников, научный руководитель Института океанологии РАН Роберт Нигматулин и директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович.

    Как пишет «Коммерсантъ», наибольшие шансы на победу у Александра Сергеева и Геннадия Красникова.

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