ТАСС: Физик Сергеев может снять свою кандидатуру с выборов главы РАН

Нынешний глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, возглавляющий учреждение с 2017 года, может снять свою кандидатуру с выборов 19 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в окружении ученого.





«Александр Михайлович планирует завтра в ходе общего собрания, посвященного выборам нового главы РАН, заявить о снятии своей кандидатуры с голосования», — рассказал собеседник агентства.

Другой источник утверждает, что глава РАН принял решение снять свою кандидатуру в течение последних двух дней.