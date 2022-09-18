В Ереване проходит митинг с требованием покинуть ОДКБ

В центре Еревана проходит акция, на которой собравшиеся требуют выхода Армении из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Митингующие собрались у Центра искусств Гафесчяна, где находится спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом 18 сентября сообщает корреспондент «Интерфакса».
На акции присутствуют представители Европейской партии Армении и ее председатель Тигран Хзмалян, а также руководители различных прозападных общественных организаций.
«После войны в Карабахе в 2020 году глаза у многих открылись. Россия и Турция 100 лет назад подписали соглашение, которому до сих пор следуют. Это антиармянский договор, одним из результатов которого стала потеря Карабаха. Если мы выйдем из ОДКБ и ЕАЭС, присоединимся к НАТО и ЕС, то мы вернем наше потерянное, наши земли», — сказал Хзмалян.
По оценке корреспондента агентства, в митинге участвуют несколько сотен человек. Участники акции заявляют, что при выходе из ОДКБ Армения может получить военную помощь Запада.