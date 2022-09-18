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    В Ереване проходит митинг с требованием покинуть ОДКБ

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    В центре Еревана проходит акция, на которой собравшиеся требуют выхода Армении из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Митингующие собрались у Центра искусств Гафесчяна, где находится спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом 18 сентября сообщает корреспондент «Интерфакса».

    На акции присутствуют представители Европейской партии Армении и ее председатель Тигран Хзмалян, а также руководители различных прозападных общественных организаций.

    «После войны в Карабахе в 2020 году глаза у многих открылись. Россия и Турция 100 лет назад подписали соглашение, которому до сих пор следуют. Это антиармянский договор, одним из результатов которого стала потеря Карабаха. Если мы выйдем из ОДКБ и ЕАЭС, присоединимся к НАТО и ЕС, то мы вернем наше потерянное, наши земли», — сказал Хзмалян.

    По оценке корреспондента агентства, в митинге участвуют несколько сотен человек. Участники акции заявляют, что при выходе из ОДКБ Армения может получить военную помощь Запада.

    В ночь на 13 сентября произошла очередная эскалация конфликта на границе Армении с Азербайджаном. Первая республика обратилась в ОДКБ. Стороны обвиняли друг друга в обстрелах и провокациях. 13 сентября было созвано заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, участие в котором принял в том числе президент РФ Владимир Путин. Было принято решение направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем для оценки ситуации. Вечером 14 сентября стало известно, что Баку предложил Еревану гуманитарное прекращение огня. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о гибели 105 армянских военных в результате обострения конфликта.

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