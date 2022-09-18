Гимнастка упала во время выполнения трюка в цирке Омска

Скорая увезла гимнастку, которая упала на арену цирка в Омске, во время представления. Но за кулисы она ушла сама.
ЧП в цирке произошло сегодня, сообщает издание ngs55.ru 18 сентября. Девушка выступала без страховки и сорвалась при выполнении трюка.
Момент был снят одной из зрительниц. Программа после падения гимнастки продолжилась дальше.
В самом цирке сообщили, что со сцены она ушла на своих ногах. «В цирке так бывает», — прокомментировали там изданию.
Со вчерашнего дня в цирке Омска проходили гастроли Цирка Филатовых.