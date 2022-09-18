Медитативная поездка ожидает пассажиров автобуса в Рыбацком. Если вы не один из них, посмотрите на петербургский «аквариум»

Не готовы к дождям или так задумано? Такими вопросами задавалась пассажирка автобуса маршрута 327 в Невском районе.
Как рассказала «Фонтанке» Анна, когда они отъехали от станции «Рыбацкое», то она увидела, что между окнами собралась и перекатывается от движения вода. «А автобусы-то новые», — сетует петербурженка.
читательница «Фонтанки» Анна
Как объяснили «Фонтанке» в пресс-службе «Пассажиравтотранса», который обслуживает маршрут, при минимальном нарушении герметичности внутрь двойного стекла попадает влажный воздух, и со временем влага может накапливаться. Устраняется это только заменой дорогостоящего стекла полностью.
«От двойного остекления при закупке новых партий мы уже отказались», — сообщили на предприятии, отметив, что от марки автобуса скопление воды не зависит.