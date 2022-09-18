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    Пугачева попросилась в иноагенты, а школы у границы с Украиной уходят на дистант: новости вокруг СВО за 18 сентября

    Что произошло за последние сутки

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    С начала спецоперации прошло уже больше 200 дней
    С начала спецоперации прошло уже больше 200 днейФото: Роман Данилкин / 63.RU
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    24 февраля по приказу Владимира Путина российские вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 18 сентября.

    Вопрос виз

    США пытаются облегчить для россиян получение виз. Об этом сообщила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

    — Это [запрет виз для россиян] — не то, чего бы мы сейчас хотели. На самом деле мы даже ведем переговоры с Министерством иностранных дел о том, чтобы в Москву приехало больше консульских служащих, чтобы россиянам было проще получать визы. Это тоже сложный процесс, — сказала Нуланд в интервью телеканалу «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом).

    В Австралии подчеркнули, что даже не планируют ограничивать въезд в страну для граждан России.

    — У нас есть ряд санкций, и эти санкции нацелены на российское правительство <...>, они не направлены на самих россиян. То есть это не то, что мы рассматриваем в данный момент, — сказал вице-премьер страны Ричард Марлз в эфире телеканала ABC.

    Лукашенко — о спецоперации

    Александр Лукашенко прокомментировал ход СВО, обращаясь к белорусам во время патриотического форума «Это наша история!». Основные тезисы:

    • США подталкивают Европу к военному противостоянию с Россией на территории Украины, чтобы ослабить Россию и уничтожить Белоруссию;
    • в Белоруссии будут защищены исконно национальные границы;
    • на Украине создаются силовые структуры для свержения власти в Белоруссии.

    Пугачева попросилась в иноагенты

    Алла Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом. Ранее в этот список попал ее муж Максим Галкин (внесен в реестр физлиц-иноагентов).

    — Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова, — написала певица.

    Планы по возвращению Крыма

    О них агентству Reuters рассказал Владимир Зеленский. Его спросили, что он думает о перспективах Крыма с учетом того, что в регионе находится немало российских военных.

    — Безусловно, люди на Украине больше поддерживают дипломатический путь решения этого вопроса. Что за круг лиц будет обсуждать этот вопрос и когда это будет, я не могу сейчас сказать, — высказался украинский президент.

    Зеленский считает, что Крым необходимо вернуть Украине, у страны «нет другого шанса, просто нет выхода».

    Дистант на границе

    Белгородские школы, расположенные в 10-километровой зоне вдоль границы, перейдут на дистант, а в детских садах будут работать дежурные группы. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

    — Сегодня объезжаю наши приграничные районы, в которых за последние несколько дней были обстрелы со стороны ВСУ. По данным главы поселения, в Красном Хуторе есть разрушения в 30 домовладениях и 1 ДК. Два дома придется отстраивать заново. Почти всех жителей села вывезли, часть из них остановилась у родственников, часть сейчас проживает в пунктах временного размещения. <...> Принял решение, что с завтрашнего дня школы в Белгородском районе в 10-километровой зоне вдоль границы переводим на дистанционное обучение, — написал Гладков в своем телеграм-канале.

    С начала спецоперации прошло уже больше 200 дней
    С начала спецоперации прошло уже больше 200 днейФото: Роман Данилкин / 63.RU

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