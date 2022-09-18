Пугачева попросилась в иноагенты, а школы у границы с Украиной уходят на дистант: новости вокруг СВО за 18 сентября

С начала спецоперации прошло уже больше 200 дней Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 18 сентября . Вопрос виз



США пытаются облегчить для россиян получение виз. Об этом сообщила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. — Это [запрет виз для россиян] — не то, чего бы мы сейчас хотели. На самом деле мы даже ведем переговоры с Министерством иностранных дел о том, чтобы в Москву приехало больше консульских служащих, чтобы россиянам было проще получать визы. Это тоже сложный процесс, — сказала Нуланд в интервью телеканалу «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом).



В Австралии подчеркнули, что даже не планируют ограничивать въезд в страну для граждан России.

— У нас есть ряд санкций, и эти санкции нацелены на российское правительство <...>, они не направлены на самих россиян. То есть это не то, что мы рассматриваем в данный момент, — сказал вице-премьер страны Ричард Марлз в эфире телеканала ABC. Лукашенко — о спецоперации Александр Лукашенко прокомментировал ход СВО, обращаясь к белорусам во время патриотического форума «Это наша история!». Основные тезисы:

США подталкивают Европу к военному противостоянию с Россией на территории Украины, чтобы ослабить Россию и уничтожить Белоруссию; в Белоруссии будут защищены исконно национальные границы; на Украине создаются силовые структуры для свержения власти в Белоруссии.

Пугачева попросилась в иноагенты Алла Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом. Ранее в этот список попал ее муж Максим Галкин (внесен в реестр физлиц-иноагентов).

— Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова, — написала певица.

Планы по возвращению Крыма О них агентству Reuters рассказал Владимир Зеленский. Его спросили, что он думает о перспективах Крыма с учетом того, что в регионе находится немало российских военных.

— Безусловно, люди на Украине больше поддерживают дипломатический путь решения этого вопроса. Что за круг лиц будет обсуждать этот вопрос и когда это будет, я не могу сейчас сказать, — высказался украинский президент.

Зеленский считает, что Крым необходимо вернуть Украине, у страны «нет другого шанса, просто нет выхода». Дистант на границе Белгородские школы, расположенные в 10-километровой зоне вдоль границы, перейдут на дистант, а в детских садах будут работать дежурные группы. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

— Сегодня объезжаю наши приграничные районы, в которых за последние несколько дней были обстрелы со стороны ВСУ. По данным главы поселения, в Красном Хуторе есть разрушения в 30 домовладениях и 1 ДК . Два дома придется отстраивать заново. Почти всех жителей села вывезли, часть из них остановилась у родственников, часть сейчас проживает в пунктах временного размещения. <...> Принял решение, что с завтрашнего дня школы в Белгородском районе в 10-километровой зоне вдоль границы переводим на дистанционное обучение, — написал Гладков в своем телеграм-канале.