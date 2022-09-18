В Карелии нашли груду человеческих костей во время выкапывания ямы для туалета

Хозяйственные работы во дворе частного дома в Медвежьегорске привели к страшной находке.
Во время работы экскаватора, который копал яму для туалета, в ковш попали человеческие останки, сообщает 18 сентября издание «Республика» со ссылкой на паблик «Отражение. Карелия».
Хозяйка дома рассказала о том, что кости прямо сыпались из ковша. Работы, естественно, приостановили.
«В первый же день достали три скелета. На второй — семь. На третий и четвертый — по десять. И все это на пятачке 4 на 4 метра. Первые останки подняли примерно с 70-сантиметровой глубины. Потом открылся как бы второй ярус, и третий. Последние кости лежали на глубине 1,5–2 метра», — приводит слова Ирины издание.
На месте работают сотрудники полиции и СК. Останки изымаются для установления причины смерти людей и их личности.