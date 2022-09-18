    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 14

    0 м/с, штиль

    750мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd60.03eur59.87
    Неприятности в ФинляндииДемарш ПугачевойРПЦ как юрлицоОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    В Карелии нашли груду человеческих костей во время выкапывания ямы для туалета

    5437
    14 комментариев

    Хозяйственные работы во дворе частного дома в Медвежьегорске привели к страшной находке.

    Во время работы экскаватора, который копал яму для туалета, в ковш попали человеческие останки, сообщает 18 сентября издание «Республика» со ссылкой на паблик «Отражение. Карелия».

    Хозяйка дома рассказала о том, что кости прямо сыпались из ковша. Работы, естественно, приостановили.

    «В первый же день достали три скелета. На второй — семь. На третий и четвертый — по десять. И все это на пятачке 4 на 4 метра. Первые останки подняли примерно с 70-сантиметровой глубины. Потом открылся как бы второй ярус, и третий. Последние кости лежали на глубине 1,5–2 метра», — приводит слова Ирины издание.

    На месте работают сотрудники полиции и СК. Останки изымаются для установления причины смерти людей и их личности.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ8

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close