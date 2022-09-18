В Подмосковье пенсионер так обиделся на жену, что поджег дом и напал на полицейского

Пожилого жителя деревни Ямская Московской области подозревают в применении насилия в отношении сотрудника полиции.
Как сообщает пресс-служба регионального ведомства 18 сентября, все началось с конфликта супругов, в ходе которого мужчина порезал жену. На крики вызвали полицейских. Когда они прибыли на место, то обнаружили, что мужчина поджег дом. Когда один из оперативников пытался вывести пенсионера из дома, тот воткнул ему нож в ногу.
Пострадавшим медики оказали помощь на месте. Возбуждено уголовное дело. «В рамках расследования уголовного дела в отдельное производство будут выделены материалы по факту причинения мужчиной телесных повреждений своей супруге», — сообщает СК Подмосковья.