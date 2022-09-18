«Это мой стиль жизни». Петербурженка превратила машину в автодом мечты и укатила в кругосветку



Когда-то Лена была программистом и вкалывала в офисе. А сегодня она в компании золотистого ретривера Каберне и глухой кошки Шираз просыпается на берегу Баренцева моря, снимает с коптера водопады и диких оленей и с замиранием сердца встречает закаты с видом на Лофотены. Всего-то и нужно было для счастья — своими руками превратить обычный грузовой фургон в уютный дом на колесах и махнуть на нем в автокругосветку. За приключениями Лены @pinnywooh в ее блоге следят и завидуют 135 тысяч подписчиков и журналисты «Фонтанки».



Прочь от мира агрессивных бабулек

Три года назад я завела свою первую собаку и назвала ее Каберне (да-да, в честь вина). И тут же окунулась в мир агрессивных бабулек, которые орали на 3-месячного щенка ретривера: «Куда без намордника?!» Именно тогда я решила не бороться с системой, а переехать в Калифорнию. Там в довесок к океану и серферам идут дог-френдли кафешки, а все бабульки наперебой просят погладить твою собаку. План для переезда был простой — поступить учиться на кого-нибудь ради визы. Одно только смущало — я фанат путешествий. А с учебой пришлось бы про это забыть и вести оседлую жизнь. Тогда я стала смотреть, как мне перед поступлением в университет сделать прощальный кружок по национальным паркам на пару месяцев. Стала составлять маршрут, полезла на ютуб, что-то нажала, а там открылось видео с вэнами. И все. Зацепило. Я поняла, что это оно. Что именно так я хочу провести следующие несколько лет.



Индивидуальный подход

Почему я не купила готовый автодом?

Мне не понравилось, что у заводских моделей стандартные планировки на семью. Всегда куча сидений на 4 человека минимум, огромный стол, кухня, будто каждый день надо готовить команде футболистов.

И самое главное — в готовых автодомах остается ощущение машины. А я хотела уют, чтобы это был как настоящий дом, только на колесах. И да, моей кошке нужна отдельная полочка. Пришлось брать пустой грузовой фургон и переделывать его самой.

Чтобы все было идеально



Опыта создания автодомов у меня нет. Когда загорелась этой идеей, наверное, полгода буквально жила на ютубе, смотрела все ролики подряд: какие допускают ошибки, какие есть удачные решения. Мне кажется, я могу диссертацию по автодомам теперь написать, а всех вэнлайферов не просто знаю в лицо, а еще и всех их животных запомнила, у кого есть. Зато в результате я придумала, как все это соединить, чтобы получился идеальный именно для меня автодом.



Например, мне не нужна огромная кухня, я не люблю готовить. Зато точно нужен был душ и туалет. И мощный кондиционер, чтобы пушистикам в жару в машине было комфортно. Я хотела перегородку между кабиной и салоном, но обязательно с дверью, чтобы в случае опасности не надо было выходить из машины, а можно было быстро прыгнуть за руль и уехать.



Начала переделывать дом я полностью сама. Утеплила, положила пол, вырезала окна. Когда дело дошло до электрики, поняла, что знаний не хватает и наняла профессионалов. И это одна из причин, почему переделка растянулась на два года: три раза подряд мне не повезло с исполнителями, хотя и нанимала проверенных людей по рекомендации. Знаний для сложной техники у них не хватало, но выяснялось это уже в ходе работы. Они тянули сроки и деньги, а потом сливались. Один вообще испортил дорогое оборудование на 130 тысяч, потом пришлось чинить. В итоге я нашла ребят, которые помогли сделать все, как я хочу. Получилось даже воплотить самую сложную задумку — изогнутый потолок из фанеры. Зато благодаря ему сейчас все поражаются, как внутри у меня просторно и светло.

Фото: @pinnywooh Фото: @pinnywooh Фото: @pinnywooh Фото: @pinnywooh Поделиться Поделиться





На все, от покупки и до монтажа начинки, ушло около 8 миллионов рублей. В какой-то момент я просто перестала считать и смирилась.

До переделки вэн весил 2450 кг, после — 3400 кг.

Горячая вода и подсветка для тумбочек

В доме на колесах есть все для комфортной жизни: холодильник, фен, отопление, бойлер для нагрева воды. Даже два пылесоса — один для кровати, убирать шерсть пушистиков, и один обычный, беспроводной. Стиральной машины нет, это было бы слишком тяжело, а вес надо экономить. Очень хотела сделать посудомоечную машинку, но не получилось ее втиснуть.



Для воды есть бак на 100 литров под кроватью. Залить воду легко — снаружи есть специальная горловина для шланга. Когда я поворачиваю смеситель, крошечный яхтенный насос забирает воду из бака и подает в кран. Либо в душ, либо в раковину. Еще есть специальный бойлер для автодомов. Вода в нем нагревается 2 способами — либо от дизеля (так я нагреваю воду во время стоянок, когда никуда не еду), либо от антифриза во время движения, что еще лучше, потому что не надо дополнительно тратить топливо.

Использованная вода стекает в другой бак — «серой» воды. Он расположен под днищем машины. Так как вода мыльная, сливать ее просто на землю нельзя, это неэкологично.

В Европе есть все условия, чтобы залить и слить воду, для этого достаточно просто заехать на ближайший кемпинг.

В России приходится быть креативным. Лучшее решение у нас — это мойки самообслуживания. Их много, они везде, даже в регионах есть как минимум одна автомойка в каждом городе.

Из освещения у меня есть люстра, бра, подсветка ящиков и тумбочек. Даже красивая подсветка пола. Для того, чтобы обеспечить всю электросистему, автомобильный аккумулятор не подойдет, ведь он используется для работы машины. Нужен дополнительный аккумулятор. Он расположен у меня под кроватью, весит 50 килограммов и рассчитан на 500 ампер часов. Этого хватает в нежаркую погоду на неделю автономной жизни в лесу.



Дополнительный аккумулятор заряжается либо во время движения от двигателя, либо от солнечных панелей, либо его можно подключить к внешней розетке, прямо как настоящий пауэрбанк, только огромный.

Кровать у меня 1,1 метра в ширину и 1,8 метра в длину. Мой рост 1.70, и я просто великолепно на ней помещаюсь, даже вместе с собакой и кошкой. Я не рассматривала кровать-трансформер, которая ночью кровать, а днем превращается в рабочий/обеденный стол. Я ужасно ленивая и точно не стала бы собирать-разбирать такую каждый день. Поэтому моя — обычная, неразборная. Зато такая планировка дает много места для хранения под кроватью, куда поместились и бак с водой, и вся электрика, и даже лежанка для собаки. А сзади можно открыть распашные двери и сделать очень инстаграмное фото. Шутка. Можно получить доступ к «гаражу» — там я храню сап, инструменты, гидрик и палатку для кошки. Да, у Шираз (которую я назвала тоже в честь вина) есть своя палатка-шатер, которую я раскладываю на стоянках, и она там сидит и наблюдает за птичками.



Важная информация для девочек — у меня два огромных шкафа для одежды, и даже есть шкафчик с плечиками. Естественно, невозможно предусмотреть всю одежду на два года, поэтому, если мне будет чего-то не хватать, то я это спокойно докуплю. У меня-то есть H&M под боком…

Посудомойка — не роскошь

Таких моментов, что я хотела бы переделать, нет. Но что бы я сейчас сделала по-другому — наверное, все же втиснула посудомойку. Ненавижу мыть посуду. И на это, кстати, тратится больше воды, чем на душ. Несправедливо.

Почему переоформить машину все-таки стоит

С каждым годом у ГИБДД все больше требований на переоформление машины после переделки. Если три года назад это легко было сделать, то теперь пройти весь процесс можно только на успокоительных. Но переоформлять обязательно стоит: тогда машина меняет свой статус, становится автодомом, а не грузовым фургоном. В Европе грузовые машины не имеют права ездить по крайней левой полосе на скоростных шоссе, на границе должны стоять в огромной очереди для остальных грузовиков, которая может занимать несколько дней, тарифы проезда по платным дорогам для грузовиков, по сравнению с автодомами, гораздо выше.



«В любой момент могу все переиграть»

Мы уже были на юге России — Сочи, Крым, Анапа. Ездили на Эльбрус. Были в Карелии. А сразу, как открыли границы, мы рванули за рубеж. Поскольку я живу в Питере, то границу пересекала через Финляндию. Мой план — Финляндия, Норвегия, Швейцария, Альпы, Тоскана. Потом — Хорватия, Черногория, Албания. А потом осуществлю свою заветную мечту. Я хочу поставить машину на корабль в США, самой с пушистиками полететь на самолете, встретить в Штатах свой домик на колесах и провести там полгода, катаясь по красивейшим национальным паркам. А потом еще полгода путешествовать по Канаде. У меня есть туристические визы, и они позволяют находиться в стране 180 дней.

Фото: @pinnywooh Фото: @pinnywooh Фото: @pinnywooh Поделиться Поделиться





Но пока мы только в самом начале путешествия, в Норвегии.

У меня нет какого-то жесткого графика. Несколько лет назад я жила и работала в Европе, а потом несколько лет путешествовала с рюкзаком. Поэтому объездила приблизительно все. Была даже в Антарктиде, Австралии и Аргентине. И в других странах, на другие буквы, не только на А. У меня нет необходимости куда-то мчаться, и в любой точке я могу провести столько времени, сколько захочу.



Я не в отпуске, а живу в доме на колесах. Мой режим такой же, как и у других людей. Я просыпаюсь, гуляю с собакой, работаю, что-то делаю по дому. С одним нюансом — я работаю с видом на фьорды, а в качестве прогулки у нас пеший поход в гору на пару километров. И это то, что делает меня счастливой каждый день.

Фото: @pinnywooh Фото: @pinnywooh Фото: @pinnywooh Фото: @pinnywooh Фото: @pinnywooh Поделиться Поделиться





Если погода плохая, я легко могу уехать. А если место очень понравилось, то могу остаться там на сколько хочется.

Я могу в любой момент все переиграть.

Дальнобойщик с лопатой

Меняется ли отношение местных, когда узнают, что я из России? Нет, такого не было. Только сейчас я вернулась с прогулки с собакой, где познакомилась с двумя другими собачницами, и мы целых полтора часа на английском (все норвежцы отлично говорят на английском) обсуждали наших псынулек, словно я в парке 300-летия, а не в центре норвежского городка.

Единственная неприятная ситуация была в Финляндии. Я ночевала на трассе в кармашке. Утром туда же заехал дальнобойщик на огромной фуре. Номера были финские, но лицо славянским. Да и выглядел он как типичный дальнобойщик — в майке, сланцах, так и хочется написать «круглая харя». Я валялась в кровати, когда услышала звук подъезжающей машины. Открыла окошко, заметила этого дальнобойщика и похихикала — очень уж он не вписывался в заграничный колорит.



Он не заглушил двигатель. Это меня напрягло, и я стала за ним наблюдать. Он вышел, стал ходить туда-сюда, и все время оглядывался на мою машину и русские номера. Потом вернулся к своей фуре, взял лопату и целенаправленно пошел в мою сторону.

Я не стала выяснять, с какими намерениями дальнобойщик со славянской физиономией и лопатой в руках идет в мою сторону, просто прыгнула за руль и умчалась. Я слышала много историй, что машинам с русскими номерами бьют сейчас стекла в Европе, но думала, что это преувеличение… Очевидно, нет.

«Если потребуется помощь, пойду и попрошу»

Как-то раз у меня неожиданно загорелась кнопка «ехать нельзя, масла нет», когда я стояла посреди национального парка, а до ближайшего города было 40 минут езды. Это как раз одна из тех ситуаций, про которые мне пишут подписчики. «Ой, а как же вы одна, а вдруг что-то с машиной случится, я бы одна не поехала, только с мужем/парнем».



Но даже если бы рядом со мной в тот момент был мужчина, что бы это изменило? Не каждый же человек мужского пола носит с собой бутылочку машинного масла. А вот каждый автомобилист, независимо от пола, знает, что как раз для таких ситуаций стоит в багажник кинуть запасную бутылку масла.



Это просто недостаток опыта: в Питере я не заморачивалась с обслуживанием машины и всегда сдавала ее в сервис.

Ситуацию я решила очень быстро. Позвонила другу, выяснила, что мне делать, доехала до города, купила в магазине и антифриз, и масло запасные, на всякий случай. Продавец оказался очень милым, проконтролировал, чтобы я масло залила в отверстие для масла, а не в омывайку например.

Вообще, любую проблему можно решить, если попросить помощи.

У меня свободный английский. Всегда можно остановить проезжающую машину и попросить помочь. Или вызвать эвакуатор. Конечно, тут все уже утыкается в деньги, в Европе эвакуатор обошелся бы очень дорого, поэтому всегда надо под рукой держать запас налички, как раз для таких ситуаций.

Интернет — в любой точке

Я блогер. На своем блоге сейчас я зарабатываю около полутора миллионов рублей в месяц. Для кого-то это может звучать как огромные деньги, кто-то возмущается от социальной несправедливости, приводя в пример учителей и шахтеров.

И все забывают о футболистах, которым платят миллиардные контракты, о певцах, которые живут в огромных виллах, о депутатах.



А ведь соцсети — это то, что вы открываете первым делом, как просыпаетесь утром.

Раньше я была программистом. Мой трудовой стаж 14 лет, из них 6 я работала в Европе и возглавляла отдел разработки. Тогда моя зарплата была в 5 раз меньше, чем сейчас.

Потом я выгорела от офисной работы на дядю, и уехала в отпуск на полгода, который превратился в мою страсть, в путешествия. Постепенно я раскрутила соцсети и стала зарабатывать на своем хобби.

Выйти во время поездки в интернет вообще нет никаких сложностей — мы живем в 21 веке, в любой цивилизованной стране интернет 4G великолепно работает. Конечно, интернет в Гватемале медленнее, чем в Норвегии, но его вполне хватает, чтобы загрузить видеоролик.



Лайфхак: как перевести деньги на карту из России за рубеж

Никакого лайфхака нет. Я езжу с карточкой своего друга, у которого есть вид на жительство в Евросоюзе. Карта привязана к его счету, а я ему отдала наличные. К сожалению, сейчас никак не перевести деньги из России в Евросоюз. Поэтому рекомендую начинать дружить с каким-нибудь программистом прямо сейчас, вдруг через 5 лет он тоже уедет работать в Европу?



Еще у меня есть карточка UnionPay Газпромбанка и Россельхозбанка — с их помощью я снимаю наличные в банкоматах, с этим проблем еще не было. Но платить ими почти нигде нельзя.

Быть открытым новому — не скучно

Многие считают, что в соло-путешествиях скучно, не с кем общаться, не с кем делиться эмоциями. Это совершенно не так. Помимо того, что я постоянно на связи со своими друзьями (которые и так разбросаны по миру, и наше общение на 80% все равно онлайн), я легко знакомлюсь с новыми людьми. Когда ты путешествуешь с попутчиком, вы большую часть времени общаетесь друг с другом, а когда ты один, то больше открыт новому. Зацепиться языками на собачьей площадке, познакомиться с кем-то в кафе, поболтать в кемпинге с соседом — все происходит само собой. Однажды я познакомилась с девочкой в Камбодже, когда приехала в хостел. Я попросила перед оплатой посмотреть на комнату, зашла, а она там сидела грустная. Я спросила, как оно тут? Она сказала, что по хостелу бегают крысы. Тогда я предложила ей поехать и снять нормальный отель на двоих. Одной мне было бы дорого, но на двоих мы сняли отличную комнату с двумя кроватями. Так я первый раз в жизни провела ночь с незнакомой женщиной. Она оказалась классной попутчицей, и мы потом еще две недели вместе путешествовали по Камбодже. Наверное, с парнем бы я так не рискнула.



Если бы я ждала, пока в моей жизни появится кто-то, с кем можно было бы отправиться в путешествие, я бы до сих пор жила в Питере. Я бы не взобралась на вулкан в Центральной Америке, не видела розовых фламинго по колено в розовом озере на высоте 5000 метров в Боливии. Я бы никогда не испытала восторг от того, что на Аляске на расстоянии вытянутой руки мимо меня прошел абсолютно дикий медведь гризли, у которого ко мне было ноль интереса. Я бы не ночевала на автобусной остановке Бирмы, не видела пингвинов в Антарктиде, не обнимала бы коал в Австралии. Я бы не побывала в хижине хоббитов в Новой Зеландии.

