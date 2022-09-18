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    Малыш скончался. Житель Иркутской области ударил полуторагодовалого пасынка об стену

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    Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после смерти полуторагодовалого ребенка в поселке Красный Яр.

    Как сообщает пресс-служба ведомства 18 сентября, задержан 22-летний местный житель. По версии следствия, он несколько раз ударил ребенка об стену из-за его плача 16 сентября. Малыш от полученных травм скончался.

    Задержанный уже дал признательные показания. Известно, что молодой человек состоит на учёте у психиатра.

    Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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