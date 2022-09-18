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    «Не пропадать же мясу». Под Екатеринбургом свидетель аварии начал разделывать после ДТП живого лося

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    Полиция Свердловской области ищет человека, который попытался разделать живого лося после ДТП. Об этом «Фонтанке» рассказали 18 сентября в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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    «Сообщение зарегистрировано в ОВД Первоуральска, по нему проводится проверка», — уточнили в полиции.

    Как пишет E1, сама авария случилась вечером 17 сентября. В Первоуральском городском округе недалеко от Новомосковского тракта животное неожиданно выбежало на трассу, где его сбил легковой автомобиль. По информации СМИ, в ДТП пострадал только лось. Кроме того, сильно поврежден автомобиль.

    Находившийся в пострадавшей машине мужчина сообщил, что после ДТП на сбитое животное накинулся свидетель аварии: «Подъехал он на ВАЗ-2104. Пассажир вышел с топором и направился к лосю со словами: «Не пропадать же мясу». На мои просьбы прекратить не реагировал. А я, в свою очередь, не особо хотел подходить к нему близко».

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