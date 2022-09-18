«Не пропадать же мясу». Под Екатеринбургом свидетель аварии начал разделывать после ДТП живого лося

Полиция Свердловской области ищет человека, который попытался разделать живого лося после ДТП. Об этом «Фонтанке» рассказали 18 сентября в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Сообщение зарегистрировано в ОВД Первоуральска, по нему проводится проверка», — уточнили в полиции.
Как пишет E1, сама авария случилась вечером 17 сентября. В Первоуральском городском округе недалеко от Новомосковского тракта животное неожиданно выбежало на трассу, где его сбил легковой автомобиль. По информации СМИ, в ДТП пострадал только лось. Кроме того, сильно поврежден автомобиль.
Находившийся в пострадавшей машине мужчина сообщил, что после ДТП на сбитое животное накинулся свидетель аварии: «Подъехал он на ВАЗ-2104. Пассажир вышел с топором и направился к лосю со словами: «Не пропадать же мясу». На мои просьбы прекратить не реагировал. А я, в свою очередь, не особо хотел подходить к нему близко».